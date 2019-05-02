شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: اعرف كل مساعد ذكى بيعرف يتكلم كم لغة.. جوجل على رأسها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تتنافس شركات التكنولوجيا لجعل مساعديها الصوتيين متعددي اللغات، حيث تنطلق على رأسها مساعد جوجل الذى يقود منافسيه بعدد اللغات التي يدعمها، حيث يستطيع المساعد الآن التحدث بأكثر من 30 لغة في أكثر من 80 دولة.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، نقدم خريطة اللغات المختلفة:



مساعد جوجل

1- مساعد جوجل الأول بواقع 30 لغة قريبا، فقد أدخلت Google مساعد الذكاء الاصطناعى الصوتي لها في عام 2016، حيث تتوفر هذه التقنية على هواتف Android والمتحدث النشط للشركة ويمكن التحدث حاليا بهذه اللغات:

• الإنجليزية

• الفرنسية

• ألمانية

• الإيطالية

• اليابانية

• الكورية

• الأسبانية

• البرتغالية

وقريبا جدا، ستكون قادرة على دعم 30 لغة، ولعل أولى هذه اللغات التي أصبحت متوفرة هي:

• الدانماركية

Advertisements

• الهولندية

• الهندية

• الإندونيسية

• النرويجية

• السويدية

• التايلاندية

2- متحدث siriعلى أبل، لديه إمكانية التحدث بـ 21 لغة في 36 دولة، بالإضافة إلى ذلك، أضافت شركة أيفون مؤخرًا دعم اللغة الإسبانية إلى HomePod في الولايات المتحدة وإسبانيا والمكسيك في سبتمبر الماضي.

3- نجح Cortana من مايكروسوفت في تحدث ثماني لغات.



مساعد أمازون

4- يأتى أليكسا مساعد أمازون الرقمي فى آخر القائمة، الذي يتحدث خمس لغات فقط.