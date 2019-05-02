شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: صور.. لحظات مرعبة لعناكب مكسيكية حمراء تغير جلدها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقل خبراء الحياة البرية لقطات للرتيلاء المكسيكية الحمراء وهى نوع من العناكب، أثناء تغيير جلدها، وهى العملية التي تستغرق ست ساعات ولكن تم نقلها في عدد من الثوانى فقط، إذ تظهر الرتيلاء تتلوى على ظهرها حتى تخرج من هيكلها الخارجي السابق.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، فإن هذه العملية تحدث عدة مرات طوال حياة العنكبوت حتى يصل حجمها الكامل إلى حوالي ست بوصات، ويبلغ عمر العنكبوت المسمى "روزا" والذى ظهر فى اللقطات، حوالي 8 سنوات ويبلغ طوله حاليًا 5 بوصات.



عنكبوت 1

وهناك مجموعة متنوعة من الرتيلاء يمكن أن تعيش لمدة 30 عاما، وهذا النوع يعيش في جبال المكسيك المطلة على المحيط الهادئ في موائل الغابات شبه الصحراوية.

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وهي مشهورة بأجسامها وأنماطها المخططة على أرجلها، وتمر عبر العديد من التغييرات الجسدية عند عملية تغيير جلده، حيث تصبح بقعة الصلع على بطن العنكبوت أكبر، ويتغير لون الجلد من اللون الوردي إلى الأسود، وقد تتوقف الرتيلاء عن الأكل تمامًا ويبقى العنكبوت ثابتًا لمدة أسبوعين قبل بدء العملية.



عنكبوت 2

وهذه العملية قد تكون خطيرة إلى حد ما بالنسبة للعناكب نفسها، وإذا كان المخلوق غير قادر على تحرير نفسه من هيكله الخارجي، فمن المحتمل أن يموت العنكبوت بهذه الطريقة.

وفي حين أن العديد من الحيوانات غالباً ما تأكل بشرتها المصابة لاستعادة الطاقة بعد العملية الشاقة، فإن الرتيلاء ليس لديها خيار تناول بشرتها المغطاة بشعر خشن صغير من شأنه أن يجعل هذه وجبة غير صالحة للأكل إلى حد ما.