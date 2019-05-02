شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "فيس بوك" يتعاون مع موقع للتعلم عبر الإنترنت لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن "فيس بوك" عن تعاونه مع موقع Udacity الخاص بالتعلم عبر الإنترنت، فى محاولة لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعى التى لا تضر بالخصوصية.

فى مؤتمر F8 للشبكة الاجتماعية يوم الأربعاء، كشف "فيس بوك" عن أنه يقدم منحًا دراسية إلى 5000 شخص للحصول على دورة جديدة من Udacity تسمى Secure and Private AI.

وتتمثل الفكرة فى تعلم كيفية تطبيق التقنيات التى تستخدمها قوى الذكاء الاصطناعى مثل الخصوصية التفاضلية فى أبل والتعليم الموحد فى جوجل.

Advertisements

ويهتم فيس بوك بالذكاء الاصطناعى، حيث يطبق على نطاق واسع التكنولوجيا التى تسمى التعلم العميق، كما وظف "يان لوكان" خبير الذكاء الاصطناعى، وهو واحد من ثلاثة فائزين حديثًا بجائزة Turing Award المرموقة.