شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لو مبتدئ.. إزاى تتعامل مع مساعد جوجل فى خطوات؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مساعد جوجل هو المتحدث الذكى الذى يوفره جوجل لمستخدميه، حيث يمكنك التحدث معه وإعطاؤه أوامر بكل سهولة، حيث تبدأ كلامك بجملة "Hey, Google" ثم كل خدماتك تصبح متاحة.

ووفقًا لما ذكره موقع " xda-developers" التكنولوجى، فإنه يمكنك تفعيل هذه الخدمة من خلال خطوات بسيطة تبدأ بالضغط على الزر لفترة طويلة على الصفحة الرئيسية.

تعد الطريقة الأسهل والأكثر شهرة لإطلاق المساعد هي ببساطة الضغط على زر الصفحة الرئيسية لفترة طويلة، ويمكنك أن تبدأ على الفور التحدث عن الأمر، عند القيام بذلك لأول مرة ، سيُطلب منك الاشتراك وإعداد المساعد، وتشمل على:

1. بعد الضغط على زر الصفحة الرئيسية المربع، اضغط على أيقونة في الزاوية اليمنى العليا من الصفحة.

2. اضغط على أيقونة القائمة ثلاثية النقاط وحدد الإعدادات.

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3. ضمن زر "الأجهزة"، حدد الهاتف أو الجهاز اللوحي.

4. اختيار مساعد جوجل.

5. قم بتشغيل "Ok Google"

6. حدد نموذج الصوت وقم بتدريب صوتك

الآن ، عندما تقول "Ok, Google" أو Hey, Google ، "سوف يبدأ المساعد في الاستماع وبدء التنفيذ.