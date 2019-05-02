كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Hydrade” زجاجة مياه ذكية تعمل بالطاقة الشمسية

متابعة-سنيار: تم إطلاق زجاجة مياه ذكية جديدة صديقة للبيئة عبر منصة كيك ستارتر الشهر الماضي، وقد جمعت أكثر من 80.000 دولار بفضل أكثر من 1400 مؤيد، مع اقتراب حملتها للتمويل الجماعي على الانتهاء.

زجاجة المياه الذكية Hydrade تعمل بالطاقة الشمسية وتأتي مع تطبيق مصاحب.

وقال مطورو الزجاجة: “بفضل المواد القابلة لإعادة التدوير بنسبة 100٪ مثل غطاء زجاجة الفولاذ المقاوم للصدأ، فإن Hydrade آمنة لغسالة الصحون. Hydrade هي أيضًا زجاجة من الدرجة الرياضية خالية من BPA مع صنبور مُعاد تشكيله أصبح الآن أقوى 6X ولا يحتاج إلى بطانة.

زجاجة المياه الذكية Hydrade متاحة للدعم على Kickstarter مع تعهدات تبدأ من 35 دولارًا أو ما يقرب من 27 جنيهًا إسترلينيًا.