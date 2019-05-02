كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Lubri Disc”.. وسيلة سريعة وصديقة للبيئة للحفاظ على سلاسل دراجتك

متابعة-سنيار: قد يهتم راكبو الدراجات الذين يبحثون عن وسيلة مريحة وسريعة وصديقة للبيئة للحفاظ على سلاسل دراجاتهم بنظام Lubri Disc الذي أنشأه عشاق الدراجات في فريق Outsider.

“Lubri Disc” هو نظام صيانة السلسلة والذي يستغرق إكماله ثوانٍ فقط وقد حاز على جائزة التصميم الألماني لعام 2020.

تم تزويد Lubri Disc بعجلة تشحيم شبه ناعمة تتكيف تمامًا مع شكل سلسلة الدراجات، وتحيط بها وتسمح للزيت بالاختراق بين اللوحات وفوق البكرات حتى الدبابيس.

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يمكن استخدام أي نوع من زيوت سلسلة ذات اللزوجة المنخفضة إلى المتوسطة مع النظام بفضل الوسادة الصغيرة التي تعمل بالسوائل.

“Lubri Disc” هو أداة مذهلة لتوفير الرعاية الأساسية لسلسلة دراجتك، وهي ذكية وصغيرة، ويمكن ملؤها وإعادة ملؤها باستخدام زيت السلسلة الذي تختاره.

“Lubri Disc” متاحة للدعم على Kickstarter، مع تعهدات تبدأ من 19 يورو أو 16 جنيهًا إسترليني تقريبًا، ومن المتوقع أن يتم شحنها إلى جميع أنحاء العالم خلال شهر يوليو 2019.