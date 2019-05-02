شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لهذه الأسباب ارتفعت أسعار الهواتف بشكل جنونى مؤخرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الفترة الأخيرة ارتفاع الهواتف الذكية بشكل كبير، ليصبح مقاربًا لـ1000 دولار بدلاً من 600 دولار، وهو متوسط السعر السابق لغالبية الهواتف الذكية، بل وأخذ هذا الرقم فى الازدياد خلال الفترة الماضية لتيجاوز هذه القيمة ويصل إلى 2000 دولار فى بعض الحالات، وفيما يلى نرصد أبرز الأسباب التى تقف وراء ارتفاع اسعار الهواتف الذكية بهذا الشكل الجنونى كما يلى:

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تعد مواصفات الهاتف واحدة من أبرز المميزات التى تعتمد عليها الشركات للتغلب على منافسيها، ولعل مواصفات الهاتف هى من أبرز أسباب ارتفاع اسعار الهواتف الذكية، ليس فقط لتطورها ولكن بسبب الكم الهائل التى تدفعه الشركات فى عمليات البحث والاختبار وذلك قبل توفيرها، مثل تقنية الشاشة القابلة للطى والشاشة الكاملة، وبصمة الوجه وغيرها من التقنيات الأخرى.

من الأشياء التى تتحكم فى أسعار الهواتف الذكية أيضًا هى القيمة السوقية للشركة واسمها، فعلى سبيل المثال الهواتف الذكية التابعة لشركة أبل لا تأتى بأسعار مرتفعة كونها تمتلك مكونات داخلية خارقة، ولكن جزءًا مهما من ارتفاع الثمن يكون بسبب القيمة السوقية لشركة أبل التى تتجاوز مليار دولار.

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بدأت مؤخرًا العديد من شركات التكنولوجيا فى طرح إصدار جديد من هواتفها الذكية كل عام، وهو الأمر الذى أثر على العملية الشرائية من قبل المستخدمين، إذ أن الكثيرين لا يفضلون الترقية كل عام إلى إصدار جديد، وهو الأمر الذى دفع الشركات إلى زيادة اسعار هواتفها الجديد من أجل القضاء على عجز الأرباح نتيجة قلة مبيعات الوحدات الجديدة.