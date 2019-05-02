SHARED by Facebook … منصة فيسبوك لمشاركة الرؤى في شهر…

أول منصة لمشاركة الرؤى والاحصائيات ومصادر الإلهام الخاصة بالمبادرات المجتمعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في شهر رمضان المبارك

يعد شهر رمضان المبارك أحد أهم أيام السنة لأكثر من مليار شخص حول العالم، والذين يجدون فيه فرصة للتقارب العائلي وقضاء أوقات مفيدة.

ومن منطلق مهمتها الأساسية لتقريب الناس من بعضها البعض، فإن مجتمعات فيسبوك مستمرة في النمو، حيث وصل عدد المستخدمين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 183 مليوناً، من بينهم 86 في المئة يحتفلون بشهر رمضان.

وتستفيد المجتمعات والشركات من هذا الزخم الكبير كفرصة للتفاعل بشكل أفضل مع جمهورها.

وتعد “SHARED by Facebook” منصةً لتقديم الرؤى المدعومة ببيانات محلية، وعرض القصص الملهمة للمجتمعات خلال شهر رمضان، وتهدف الى توجيه الشركات والمجتمع حول كيفية الاستفادة من هذه المناسبة المهمة بأقصى قدر ممكن.

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وبحسب استطلاع Facebook IQ، فإنه يتوفر لدى الشركات 57,6 ساعة إضافية لجذب الانتباه خلال رمضان، وذلك بالنظر إلى الوقت الإضافي الذي يقضيه المستخدمون في تصفح فيسبوك بفضل ساعات العمل الأقصر والعطلات التي يتم الاستفادة منها كوقت للفراغ والراحة.

ومن هذا المنطلق، يميل مستخدمو منطقة الشرق الأوسط إلى قضاء وقت أطول في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي خلال شهر رمضان، بمعدل إضافي يصل إلى 5 في المئة على فيسبوك أكثر من أي وقت آخر خلال العام.

ويعد هذا الازدياد الكبير في استخدام الأجهزة المحمولة دليلاً على نمو واتساع نشاط التجارة الإلكترونية في المنطقة، ووفقًا لكريتو، فقد كشف تحليل اتجاهات المبيعات في العام الماضي عن زيادة في المبيعات عبر الإنترنت في منطقة الشرق الأوسط في الفترة التي تسبق حلول شهر رمضان المبارك وخلاله.

وحددت الدراسة لحظة ذروة نشاط التسوق عبر الإنترنت، وكشفت أن المتسوقين في الشرق الأوسط ينشطون عادًة في وقت مبكر قبل بداية شهر رمضان المبارك، بينما تتباطأ الحركة مع اقتراب موعد عيد الفطر، حيث يكون التركيز منصبًا على الاستعداد لاحتفالات العيد، ثم يعود النشاط للتصاعد مجددًا خلال العيد.

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وأظهرت البيانات خلال عام 2018 ارتفاعًا في مبيعات الهاتف المحمول الأسبوعية بنسبة 17 في المئة خلال عيد الفطر، مقابل 13.1 في المئة في الأسبوع الثاني من شهر رمضان المبارك، بينما زادت حجوزات السفر عبر الهاتف المحمول بنسبة 47 في المئة خلال عيد الفطر.

وحققت المبيعات داخل التطبيقات نموًا بنسبة وصلت إلى 79 في المئة، مما يشير إلى أن المستهلك يميل إلى الشراء عبر التطبيقات عندما يتوفر له تجربة تسوق سهلة ومريحة.

وقال رامز ط. شحادة، المدير الإداري لفيسبوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “رمضان هو الشهر الذي تعود في العلاقات إلى مكانتها الطبيعية بين الأصدقاء والعائلة وتسمو الروحانيات، وهو شهر يجمع الكثيرين حول العالم من خلال الصوم والصلاة والاحتفاء بالمناسبة وكذلك التسوق، لذا فإن منصة Shared by Facebook توفر للجميع مكانًا يمكنهم من خلاله التعرف على أكثر المبادرات الملهمة التي تنظمها مجتمعاتهم”.

وأضاف “شكل تطبيق فيسبوك أداة حيوية على مستوى المنطقة لتمكين المجتمعات من التواصل وبناء جهود مجتمعية إيجابية خلال رمضان، ومن بينها حملات خيرية، مثل الثلاجات الرمضانية، العطاء بدمّك، و Hack for Good initiative”.

وتابع كلامه قائلًا: “تابعنا نشاط المستخدمين وهم يقترحون أفكارًا تنعكس لتشكل واقعًا عمليًا لمواجهة المشاكل وفي ذات الوقت جمع الناس حول تلك القضايا. وخلال شهر رمضان، وعبر هذه المنصة، نريد مشاركة المعلومات بشكل أعمق وخصوصاً تلك التي تخص تجارب الجمهور، والتي تتيح للمعلنين فرصاً فريدة لصياغة محتوى شخصي ولحظات قادرة على بناء روابط قوية مع العملاء والجمهور”.

يذكر أنه جرى في عام 2018 مشاركة حملة “العطاء بدمّك” بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر والصليب الأحمر عبر فيسبوك وإنستاجرام.

واستهدفت هذه الحملة معالجة مشكلة انخفاض نشاط التبرع بالدم خلال شهر رمضان، وذلك عبر نشر مقاطع فيديو قصيرة توضح المفاهيم الخاطئة، وتحفيز فعل الخير لدى جمهور المنطقة.

ونجحت الحملة في تحقيق أهدافها، وارتفعت نسبة التبرع بالدم في الدول المستهدفة بالحملة، وساهمت الحملة في زيادة التبرع بالدم بأكثر من 36 في المئة بين عامي 2017، و 2018 في كل من العراق، والأردن، وفلسطين، ومصر.

وتوضح الإحصائيات الخاصة بشهر رمضان المبارك للعام الماضي أن أكثر من 280 مليون شخص حول العالم قدموا تفاعلات وصلت إلى 3 مليارات تفاعل مع المحتوى الخاص بشهر رمضان المبارك، ووجه أكثر من 150 مليون شخص على فيسبوك تهانيهم بالعيد في نهاية الشهر المبارك.