ويسترن يونيون تطلق تطبيقًا وتتيح الدفع عبر الإنترنت في…

قالت شركة “ويسترن يونيون“، عملاقة تحويل الأموال حول العالم، إن خدمات تحويل الأموال الرقمية العالمية التي تتيحها حققت تقدمًا مهمًا في دولة الإمارات العربية المتحدة “في إطار التزام الشركة العميق بدعم الإمارات للحفاظ على مكانتها في صدارة الثورة الرقمية”.

وإلى جانب الإمارات العربية المتحدة، قالت الشركة إنها حققت تقدمًا كبيرًا في الشرق الأوسط إذ باتت تقدم خدماتها عبر الإنترنت في سبع دول: البحرين، والأردن، والكويت، ولبنان، وعُمان، وقطر.

وأطلقت الشركة في الإمارات العربية المتحدة تطبيق ويسترن يونيون للأجهزة المحمولة، وأعادت إطلاق موقع Westernunion.com، بالتعاون مع الوكيل المحلي “الفردان للصرافة” – أحد أبرز مزودي الخدمات المالية في الدولة.

وأصبح بإمكان العملاء في الإمارات العربية المتحدة اليوم تحويل الأموال لأسرهم وأحبتهم حول العالم وتسديد رسوم حوالاتهم عبر الإنترنت أو على التطبيق الجوال الذي يتيح تحويل الأموال مباشرة من حساباتهم المصرفية القائمة في الإمارات.

وتقدم “ويسترن يونيون” خدماتها الرقمية حاليًا عبر موقع WU.com في أكثر من 60 بلدًا وعدد من المناطق، في حين يتوفر التطبيق الجوال في 35 بلدًا، علمًا أن شبكتها تضم مزيجًا من مراكز التجزئة الموزعة على أكثر من 200 دولة ومنطقة، إلى جانب توفيرها خدمات الحسابات في نحو 100 دولة، وخدمات الدفع عن طريق المحفظة في أكثر من اثني عشر بلدًا.

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وأشارت “ويسترن يونيون” إلى أن منطقة الشرق الأوسط “أضحت مركزًا اقتصاديًا حيويًا متزايد النمو، تجمع بفضل الرخاء الذي توفره العديد من الثقافات من أوروبا وأفريقيا وآسيا ويمثل المهاجرون الأجانب إلى المنطقة نسبة كبيرة من السكان، مما يعني أن هناك مليارات التحويلات المالية تجري من المنطقة إلى الأوطان الأم للمهاجرين، ففي الإمارات العربية المتحدة يشكل الوافدون ما نسبته 88% من مجموع السكان، تليها قطر بنسبة 75%، ثم الكويت بنسبة 72%، تليها البحرين 51%، ثم عمان 41%، والأردن 40%، ولبنان 34%، وفقًا لإحصاءات البنك الدولي.

وتسجل القوة العاملة الأجنبية في الإمارات تحويلات مالية بقيمة 44 مليار دولار أمريكي سنويًا لدعم أسرهم، وبهذا تكون الإمارات ثالث أكبر سوق للحوالات الشخصية في العالم بحسب إحصاءات البنك الدولي.

وتقدّم شركة الفردان للصرافة خدمات التحويل الفوري للأموال عن طريق “ويسترن يونيون” منذ سنة 2010، وتمنح اليوم عملاءها فرصة تنفيذ حوالاتهم رقميًا عبر الإنترنت أو عن طريق بدء المعاملة رقميًا وتسديد الرسوم في أحد مواقع الشركة البالغ عددها 67 موقعًا.

يُشار إلى أن “ويسترن يونيون” تقدّم خدمات تحويل الأموال في الإمارات العربية المتحدة منذ أكثر من 20 عامًا ولديها أكثر من 900 موقع لوكلاء التجزئة في جميع أنحاء الدولة. ويمكن للعملاء زيارة هذه المواقع لتحويل أموالهم شخصيًا، ما يعكس التزام الشركة بإتاحة كل الخيارات التي من شأنها أن تربط بين العائلات والأصدقاء حول العالم.