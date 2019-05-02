OPPO تعلن عن رعاية بطولة “بوبجي موبايل” في المنطقة العربية

أعلنت شركة OPPO عن رعايتها لبطولة “بوبجي موبايل ساحات معارك اللاعب المجهول” PlayerUnknown Battlegrounds في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، تمهيدًا لكأس تحدي “بوبجي موبايل X OPPO الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” PUBGM x OPPO MENA التي ستشهد منافسة حامية بين أفضل لاعبي المنطقة للترشح للمعركة النهائية التي ستجري على مدار يومي 29 و30 أيار/ مايو 2019.

وقالت الشركة إن اللاعبين من منطقة الخليج والمغرب ومصر يتهيأون للمشاركة في جولات التصفية لكأس تحدي “بوبجي موبايل X OPPO الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” التي ستقام من 12 حتى 23 أيار/ مايو الجاري. ويمكن لعشاق الرياضة الإلكترونية مشاهدة المعارك عبر البث الحي على موقع يوتيوب على قناة “بوبجي” والبحث عن الأشياء الحصرية التي تحمل شعار OPPO في اللعبة.

ونظرًا لأن الهواتف الذكية ليست سواسية من حيث الأداء على صعيد ألعاب الهاتف المتحرك، قالت الشركة إن جهازها الأحدث صُمم خصيصًا لذلك.

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ووتعد أجهزة سلسلة OPPO Reno التي أطلقتها الشركة حديثًا أولى هواتف العالم التي تحصل على شهادة المؤسسة المعروفة TÜV Rheinland للأداء الفائق للألعاب. فهي تجمع بين أفضل البرمجيات المحسنة وإعدادات الأجهزة والمكونات لتوفر بذلك تجربة ألعاب أكثر سلاسة، ومزودة بتقنية Hyper Boost التي طورتها OPPO على نحو مستقل وتتضمن ثلاث وحدات: Game Boost وSystem Boost وApp Boost لتعزيز الأداء بصورة ملموسة.

وعلاوةً على ذلك، جُهِّز هاتف Reno 10x Zoom بتقنيات مبتكرة تشمل الجل الحراري، وطبقة الجرافيت، وآلية تبريد أنابيب النحاس السائل، والتحكم ثلاثي التبريد لمراقبة درجة حرارة الهاتف الذكي بفعالية ومقاومة ارتفاع درجة الحرارة أثناء اللعب لساعات طويلة.