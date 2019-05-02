سيسكو تطلق مجموعة المعيار الجديد من الشبكات اللاسلكية Wi-Fi…

أعلنت شركة سيسكو اليوم عن إطلاقها مجموعة حلول “واي فاي 6” Wi-Fi 6 بهدف منح عملائها حقبة جديدة من الاتصالات اللاسلكية السريعة.
ويُعرف “واي فاي 6” أيضًا باسم 802.11ax، وهو المعيار الجديد لشبكات واي فاي الذي يقدم قدرات غير مسبوقة في الشبكات اللاسلكية تغير ما تتوقعه الشركات منها ويتيح لها الاتصال بأعداد لا تحصى من الأشياء. وتعمل شركة سيسكو في الوقت ذاته على زيادة تنوع محفظتها من المنتجات المخصصة لشبكات “كامبوس” Campus من خلال توفير المحولات الأساسية الخاصة بها والمصممة خصيصًا للشبكات السحابية.
وتعد سيسكو من الشركات التي تقدم المنظومة المتكاملة الوحيدة المتمحورة حول الاتصالات اللاسلكية أولًا من نقطة البداية إلى النهاية، وتحقق ذلك بالجمع بين برامج الأتمتة والتحليل القوية ومجموعة غنية من محولات الجيل التالي ونقاط الوصول ووحدات التحكم المخصصة لكامبوس.
وأشارت الشركة إلى أن “واي فاي 6” يرتكز على الابتكارات اللاسلكية الأساسية المستخدمة في شبكة الجيل الخامس للهواتف النقالة، ويتوقع لهذه المعايير الجديدة أن تعيد صياغة أسلوب التفاعل بين الشركات والمستهلكين من جهة وبقية العالم من جهة أخرى. فبالإضافة إلى أن “واي فاي 6” أسرع بما لا يقارن من الجيل السابق، فهو يوفر سعة أكبر بنسبة 400%، ويمتاز بكفاءة أكبر في الأماكن العالية الكثافة مثل قاعات المحاضرات الضخمة والملاعب وقاعات المؤتمرات.
وانخفضت التأخيرات الزمنية (الكمون) كثيرًا في المعيار الجديد ما يتيح التفاعل لحظيًا تقريبًا، ويضاف إلى ذلك أن “واي فاي 6” أقل استهلاكًا للطاقة ولهذا فهو أقل وطأة على بطاريات الأجهزة المتصلة ولا يوقع المستخدمين في مشكلات غير محسوبة باستنفاده لطاقة أجهزتهم.
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وتطلق سيسكو اليوم مجموعة من المنتجات والشراكات حتى تمكّن الشركات من العمل في بيئة لاسلكية كاملة عالية الاعتمادية دون أي مشكلات وانقطاعات:
- نقاط الوصول لـ “واي فاي 6”: لا تكتفي أجهزة نقاط الوصول الجديدة المتوفرة في مجموعتي المنتجات Catalyst و Meraki بتقديم الاتصالات اللاسلكية وفق المعيار الجديد “واي فاي 6″، بل تنشئ شبكة لاسلكية أكثر ذكاءً وأمانًا بفضل رقاقاتها الإلكترونية القابلة للبرمجة وقدراتها التحليلية الرائدة. وتمتاز أحدث نقاط الوصول من سيسكو أيضًا بأنها متعددة اللغات، أي أن بإمكانها الاتصال عبر عدة بروتوكولات من بروتوكولات إنترنت الأشياء، مثل بروتوكولات “بي إل إي”، و”زيجبي”، و”ثريد”.
- المحول الأساسي لشبكة كامبوس: ترتقي سيسكو بالمعايير بطرح عائلة المحولات الأساسية Catalyst 9600 والتي تشمل الركيزة الأساسية المركزية لتشغيل الشبكات بنجاح. تحتاج الشركات إلى نسيج شبكي موحد يجمع الاتصالات السلكية واللاسلكية معًا كي تتمتع بنظم لاسلكية أكثر أمانًا وأعلى كفاءة. ولهذا صممت سيسكو عائلة المحولات Catalyst 9600 لتكون الجيل المطور عن عائلة Catalyst 6000 -منتجات الشبكات الأنجح في تاريخ الإنترنت- ولتشكل الأساس المتين للجيل المقبل من شبكات الأعمال القائمة على النوايا.
- موارد جديدة للمطورين: تقدم النظم المعيارية اللاسلكية الجديدة: “واي فاي 6” والجيل الخامس فرصة ممتازة للمطورين. وكي تمكنهم سيسكو من تطوير تطبيقات تستثمر القدرات المتفوقة لهما، تكشف عن مركز تطوير DevNet اللاسلكي. وتجدر الإشارة إلى أن شبكة مطوري سيسكو DevNet تقدم لمطوري التطبيقات مختبرات التعلم والاختبار وموارد المطورين اللازمة لإنتاج تطبيقات لاسلكية مميزة. وتقدم الشركة منصات Cisco Catalyst وMeraki بصورة مفتوحة وصولًا إلى مستوى الرقاقات ما يتيح للتطبيقات الاستفادة من قابلية برمجة الشبكة بأساليب جديدة وجذابة.
- شراكات المنظومة الجديدة: أتمت سيسكو قبل إطلاق أجهزة نقاط الوصول التي طورتها لشبكة “واي فاي 6″، اختبار التشغيل المتبادل مع شركات سامسونج وإنتل وبرود كوم لمعالجة أي ثغرات لا بد أن يحملها تطبيق أي معيار جديد. ويتوقع انضمام شركات سامسونج وبوينجو وجلوبال ريتش تكنولوجي وبريسيديو وغيرها إلى مشروع Cisco OpenRoaming لتجاوز إحدى أهم مشكلات عدم التوافق بين النظم اللاسلكية الحالية. ويهدف المشروع إلى تسهيل التنقل بسهولة وأمان بين شبكات واي فاي وإل تي إي وشبكة واي فاي على متن الطائرة.
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