سيسكو تطلق مجموعة المعيار الجديد من الشبكات اللاسلكية Wi-Fi…

أعلنت شركة سيسكو اليوم عن إطلاقها مجموعة حلول “واي فاي 6” Wi-Fi 6 بهدف منح عملائها حقبة جديدة من الاتصالات اللاسلكية السريعة.

ويُعرف “واي فاي 6” أيضًا باسم 802.11ax، وهو المعيار الجديد لشبكات واي فاي الذي يقدم قدرات غير مسبوقة في الشبكات اللاسلكية تغير ما تتوقعه الشركات منها ويتيح لها الاتصال بأعداد لا تحصى من الأشياء. وتعمل شركة سيسكو في الوقت ذاته على زيادة تنوع محفظتها من المنتجات المخصصة لشبكات “كامبوس” Campus من خلال توفير المحولات الأساسية الخاصة بها والمصممة خصيصًا للشبكات السحابية.

وتعد سيسكو من الشركات التي تقدم المنظومة المتكاملة الوحيدة المتمحورة حول الاتصالات اللاسلكية أولًا من نقطة البداية إلى النهاية، وتحقق ذلك بالجمع بين برامج الأتمتة والتحليل القوية ومجموعة غنية من محولات الجيل التالي ونقاط الوصول ووحدات التحكم المخصصة لكامبوس.

وأشارت الشركة إلى أن “واي فاي 6” يرتكز على الابتكارات اللاسلكية الأساسية المستخدمة في شبكة الجيل الخامس للهواتف النقالة، ويتوقع لهذه المعايير الجديدة أن تعيد صياغة أسلوب التفاعل بين الشركات والمستهلكين من جهة وبقية العالم من جهة أخرى. فبالإضافة إلى أن “واي فاي 6” أسرع بما لا يقارن من الجيل السابق، فهو يوفر سعة أكبر بنسبة 400%، ويمتاز بكفاءة أكبر في الأماكن العالية الكثافة مثل قاعات المحاضرات الضخمة والملاعب وقاعات المؤتمرات.

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وانخفضت التأخيرات الزمنية (الكمون) كثيرًا في المعيار الجديد ما يتيح التفاعل لحظيًا تقريبًا، ويضاف إلى ذلك أن “واي فاي 6” أقل استهلاكًا للطاقة ولهذا فهو أقل وطأة على بطاريات الأجهزة المتصلة ولا يوقع المستخدمين في مشكلات غير محسوبة باستنفاده لطاقة أجهزتهم.

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