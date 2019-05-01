شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: إريك شميدت يتنحى عن إدارة "ألفابيت" بعد انخفاض قيمتها 66 مليار دولار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن يترك إريك شميدت الرئيس التنفيذى السابق لشركة جوجل، مجلس إدارة "ألفابيت" الشركة الأم لجوجل فى وقت لاحق من هذا العام.

ويأتى ذلك بعد تعرض ألفابيت- التى تدير Google و YouTube و Boston Dynamics - انخفاض أسعار أسهمها.

وهبطت أسهم شركة ألفابيت بما يصل إلى 8.6 فى المئة، مما تسبب فى انخفاض أكثر من 66 مليار دولار من قيمة الشركة لتسجل أكبر انخفاض منذ أكتوبر 2012.

وخسر لارى بيج وسيرجى برين وإريك شميدت مؤسسو جوجل نحو 9 مليارات دولار من أموالهم الجماعية، حيث انخفض السهم فى التعاملات المبكرة أمس الأول.

كان سبب الاضطراب المالى بشكل أساسى هو تباطؤ نمو الإيرادات على موقع يوتيوب، حيث انسحب المعلنون بسبب المخاوف من المحتوى الضار، وتعرض يوتيوب مؤخرًا للانتقادات وسط مخاوف من أنه لا يتحكم بشكل فعال فى مقاطع الفيديو المنشورة والترويجية على الموقع، كما واجهت ضغوطًا من المعلنين لتشديد اللوائح بحيث لا يبدو أنها ترعى محتوى للبالغين أو مسيئا.

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توقفت بعض العلامات التجارية الكبرى عن الإعلان على موقع يوتيوب بعد الكشف عن أن بعض الإعلانات يتم تشغيلها بجوار المحتوى الإرهابى و "الأخبار المزيفة" ومقاطع الفيديو المزعجة.

كما عانت ألفابيت من قبل سلسلة من الفضائح، بما فى ذلك مزاعم تورط شميدت فى سلوك جنسى تجاه بعض الموظفات.