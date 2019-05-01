شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: طائرة بدون طيار تنجح فى نقل "كلية" لمريض خلال 201 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلمت طائرة بدون طيار لأول مرة كلية لمريض آخر كان ينتظر متبرع طيلة ثمانى سنوات، إذ تم نقل العضو فى رحلة قصيرة استغرقت 10 دقائق على بعد 2.7 ميل من مستشفى سانت أجنيس فى بالتيمور إلى المركز الطبى بجامعة ميريلاند، بنجاح بعد بضع ساعات من الولادة.

وقال داريل ج. باينز عميد الهندسة فى جامعة UMD: "هناك غرض أكبر على المحك، فالأمر لا يتعلق بالتكنولوجيا فى النهاية، بل يتعلق بتعزيز الحياة البشرية."

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تم إنشاء المشروع من قبل الدكتور جوزيف ر. سكاليا، الذى قام أيضًا بعملية زرع الأعضاء، والذى قال لصحيفة نيويورك تايمز إنه أطلق المشروع مع خبراء فى الطيران والهندسة من UMD بعد أن واجه عدة تأخيرات فى تسليم الأعضاء.

على الرغم من أنه قد يبدو من غير المعقول إجراء اختبار بعضو حى، فقد أجرت UMD نحو 44 رحلة تجريبية على مدار 700 ساعة واتخذت كل الاحتياطات الممكنة، وقال أنتونى بوتشارييلا، مدير عملية اختبار UMD: "لقد قمنا بالكثير من المحاولات، لأننا نريد أن نفعل كل شيء ممكن لحماية الحمولة".