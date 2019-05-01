تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. أمازون تغلق "سوق دوت كوم" وتراجع أرباح أبل 16%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلبت شركة فيس بوك أمس الموازين خلال مؤتمرها السنوى للمطورين، إذ أعلنت عن عدد من المفاجآت وعلى رأسها ميزة Secret Cruch الجديدة، كما ظهرت اليوم عدد من الأخبار المهمة والمؤثرها، والذى يستعرضها الحصاد التالى: أمازون تغلق موقع "سوق دوت كوم" وتطلق "أمازون الشرق الأوسط" العلماء يمحون أى شكوك حول وجود مادة مظلمة فى الفضاء..اعرف تفاصيل الاكتشاف قبل ما تفرح بميزة "SECRET CRUSH".. اعرف لو متاحة فى بلدك وإيه شروطها صدمة.. اكتشاف آثار للكوكايين والمبيدات والأدوية فى الأسماك ببريطانيا Advertisements بحث: استخدام الهاتف ساعة يوميا ينتج كميات ضخمة من ثانى أكسيد الكربون شركة استرالية تطور تقنية ذكية للحفاظ على اللبن طازجا مدة 90 يوما أبل تكشف عن أرباح 11.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام بانخفاض 16%

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