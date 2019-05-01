علوم وتكنولوجيا

تكنولوجيا: حصاد التكنولوجيا.. أمازون تغلق "سوق دوت كوم" وتراجع أرباح أبل 16%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قلبت شركة فيس بوك أمس الموازين خلال مؤتمرها السنوى للمطورين، إذ أعلنت عن عدد من المفاجآت وعلى رأسها ميزة Secret Cruch الجديدة، كما ظهرت اليوم عدد من الأخبار المهمة والمؤثرها، والذى يستعرضها الحصاد التالى:

أمازون تغلق موقع "سوق دوت كوم" وتطلق "أمازون الشرق الأوسط"

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العلماء يمحون أى شكوك حول وجود مادة مظلمة فى الفضاء..اعرف تفاصيل الاكتشاف

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قبل ما تفرح بميزة "SECRET CRUSH".. اعرف لو متاحة فى بلدك وإيه شروطها

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أبل تكشف عن أرباح 11.6 مليار دولار خلال الربع الأخير من العام بانخفاض 16%
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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