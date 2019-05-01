الأرصاد: 8 درجات انخفاضًا في طقس السبت المقبل (فيديو)

كتب محمد الدمرداش
قال الدكتور أحمد عبد العال، رئيس هيئة الأرصاد الجوية، إن النصف الثاني من موسم الربيع يتميز بارتفاع درجات الحرارة وانخفاض نسبة الرطوبة، وهو سبب اختلافه عن موسم الصيف.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج «آخر النهار» تقديم الإعلامي تامر أمين المذاع على فضائية «النهار»، أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا بما يعادل 8 درجات في طقس يوم السبت المقبل، على أن تعاود الارتفاع مرة أخرى يومي الأحد والإثنين وتنخفض يوم الثلاثاء.
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