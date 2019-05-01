تكنولوجيا: التحديث القادم من تطبيق الماسنجر يأتي بحجم أصغر وآداء أسرع

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة الفيس بوك لإجراء مزيد من التغييرات على تطبيق الماسنجر لدعم المستخدمين بآداء أسرع في التطبيق مع أعلى معايير الحماية.

أعلنت شركة الفيس بوك في مؤتمر المطوريين الذي عقد مؤخراً عن خططها المستقبلية لكلٍ من منصات الماسنجر، الواتس اب إلى جانب الإنستقرام، وقد كشفت الفيس بوك عن مجموعة من المميزات الجديدة التي تقدم لتطبيق الماسنجر بشكل خاص، لدعم المستخدمين بآداء أسرع مع حجم أصغر للتطبيق، إلى جانب أعلى مستوى للتشفير.

وقد سلطت شركة الفيس بوك الضوء على ميزة الحجم الأصغر لتطبيق الماسنجر مقارنة بالإصدارات السابقة، حيث من المقرر أن يدعم الحجم الجديد ميزة الإطلاق السريع للتطبيق حيث تعرف هذه الميزة الآن بLightSpeed، أيضاً من المقرر أن تصل سرعة إطلاق التطبيق إلى أقل من 2 ثانية، كما يشغل التطبيق سعة أقل من 30 ميجا بايت أي أقل من السعة الحالية للتطبيق بنسبة 70 ميجا بايت.

أيضاً يدعم الإصدار القادم من تطبيق الماسنجر بمساحة مخصصة في التطبيق تدعم المستخدم في تحديد الأصدقاء المقربين أو أفراد العائلة، على أن تتوفر الصور الخاصة بهذه المجموعة والقصص الخاصة بهم في هذه المساحة، كما تتوفر مقاطع الفيديو التي تم مشاركتها بين أفراد المجموعة.

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وقد أشارت الفيس بوك إلى أهمية مقاطع الفيديو في تطبيق الماسنجر، كما أكدت على الإهتمام المتزايد بين مستخدمي المنصة الإجتمتاعية في مشاركة محتوى الفيديو، حيث يهتم 410 مليون مستخدم على منصة الماسنجر بمشاركة مقاطع الفيديو في المحادثات شهرياً، لذا تجلب الفيس بوك ميزة تحاكي نمط watch party التي تدعم مشاهدة مقاطع الفيديو مع مجموعة من الأصدقاء في نفس الوقت.

أيضاً من المقرر وفقاً لشركة الفيس بوك أن يتم تحديث الماسنجر لكلاً من أجهزة Windows و MacOS لتقدم التجربة ذاتها المميزة للتطبيق على الهواتف الذكية.

كما تدعم الشركة ميزة التشفير الإفتراضي لتطبيق الماسنجر لدعم المستخدمين بأعلى مستوى من الحماية والخصوصية التي تمنع وصول المتسللين للبيانات الخاصة بالمستخدمين، ومن المقرر أن تحدد الفيس بوك لاحقاً موعد لإطلاق الإصدار الجديد من التطبيق.

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