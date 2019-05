الهاتف Redmi Note 7 Pro يحصل على دعم Fortnite بفضل التحديث الأخير

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد تعرضها للسخرية من الرئيس التنفيذي لشركة Realme، أعلنت شركة Xiaomi منذ أسبوعين أنها تدرس إضافة الدعم للعبة Fortnite إلى هاتفها الأحدث Redmi Note 7 Pro. وكما وعدتنا بالفعل، فقد قامت شركة Xiaomi الآن بإصدار تحديث جديد للهاتف Redmi Note 7 Pro يجلب معه العديد من الأشياء، ومن بينها إضافة الدعم للعبة Fortnite.

قررنا تثبيت التحديث ورؤية أداء اللعبة. أول ما لاحظناه هو أنه لم يكن مفروضًا عليك تثبيت التحديث لتشغيل لعبة Fortnite. والشيء الآخر الذي لاحظناه هو أن الأداء كان سيئًا بشكل ملحوظ قبل تثبيت التحديث. ومع ذلك، حتى بعد تثبيت التحديث، لم يكن هناك تغيير في الأداء. لا يزال من الممكن تشغيل اللعبة بأقل الإعدادات المتوفرة على مستوى الرسوميات، وغالبا ما يكون معدل الإطارات أقل بكثير من 20 إطارًا في الثانية.

هذا يضع بعض الشكوك في التحسينات التي حصلت عليها هذه اللعبة. ربما، ستحتاج Fortnite نفسها إلى تحديث قبل أن تعمل بسلاسة على الهاتف. ولكن حتى الآن، يتمتع الهاتف Redmi Note 7 Pro بالحد الأدنى من حيث دعم Fortnite ولا يمكنه تشغيل اللعبة بشكل مريح، حتى بإستخدام أقل الإعدادات المتوفرة.

You asked for it.. and here it is!



The incredible #RedmiNote7Pro now comes with #Fortnite support with latest #MIUI 10.2.10.0#RedmiNote7 Pro:

✔️ Newly launched @Qualcomm SD 675

✔️ Fastest mid-premium chip

✔️ #48MP Sony IMX 586

✔️ Gorilla Glass 5 on front & back#Xiaomi ❤️ pic.twitter.com/RLKEHv71kb