تحديث جديد للهاتف Galaxy A50 يجلب معه مجموعة من الميزات الجديدة والتحسينات

فاطمة أيت طالب - دبي - إكتسب الهاتف Galaxy A50 الكثير من الجاذبية مؤخرًا، ويمكن لملاك هذا الهاتف الآن الإستفادة من التحديث الأحدث الذي أصدرته شركة سامسونج لهذا الهاتف، على الأقل في الهند. هذا التحديث الجديد يركز على الكاميرا ومستشعر بصمات الأصابع، والمساعد الرقمي Bixby.

هذا التحديث يحمل البنية رقم A505FDDU1ASD6 ويبلغ حجمه 666 ميغابايت. يوفر لك هذا التحديث مجموعة من الميزات الجديدة للكاميرا مثل مجال الرؤية الضيق بزاوية 68 درجة للكاميرا الأمامية، وتأثيرات خلفية أكثر من أجل وضع Live Focus، فضلا عن وضع التجميل للفيديوهات سواء للكاميرا الأمامية أو الخلفية.

الأهم من ذلك، أن هذا التحديث يقوم بمعالجة المشاكل التي صادفها المستخدمون مع مستشعر بصمات الأصابع المدمج في الشاشة، وتسريع عملية فتح قفل الشاشة مع جعل هذه العملية برمتها أكثر موثوقية. وبغض النظر عن ذلك، فهذا التحديث يضيف أيضًا ميزة Bixby Routine المتوفرة في هواتف Galaxy الراقية، فضلا عن القدرة على الرد على المكالمات والرد على الرسائل من الأجهزة الأخرى المتوافقة التي تستخدم حساب سامسونج الخاص بك.

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قبل الختام، نود أن نشير كذلك إلى أن هذا التحديث يجلب معه كذلك الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل، وسيتم إطلاقه على مراحل، وهذا ما يعني بأنه سيستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى بلدك.