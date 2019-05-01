سماعات Powerbeats Pro اللاسلكية الجديدة ستصبح متاحة للطلب المسبق هذا الأسبوع

فاطمة أيت طالب - دبي - بعد إطلاق الجيل الثاني من سماعات AirPods، قامت شركة آبل كذلك بعد وقت قصير بالكشف عن سماعات Powerbeats Pro اللاسلكية. وعلى ذكر ذلك، فإذا كنت مهتمًا بهذه السماعات الجديدة من شركة آبل، فقد تكون سعيدًا بمعرفة أن Powerbeats Pro ستصبح متوفرة للطلب المسبق إبتداء من يوم الجمعة المقبل الموافق لـ 3 مايو.

الطلبات المسبقة على سماعات Powerbeats Pro الجديدة ستمتد من 3 مايو إلى غاية 10 مايو، وسيتم بيعها مقابل 250 دولار أمريكي. إنها أغلى مقارنة مع سماعات AirPods 2، ولكن الجانب الإيجابي في سماعات Powerbeats Pro أنها تملك صوت ذات جودة أفضل مقارنة مع سماعات AirPods.

بصرف النظر عن الإختلاف في التصميم وجودة الصوت، فإن سماعات Powerbeats Pro تشبه إلى حد ما سماعات AirPods في الوظائف، فهي الأخرى تضم الرقاقة Apple H1 الأحدث من شركة آبل، وهي نفسها الرقاقة الموجودة في الجيل الثاني من سماعات AirPods، وقد تم تطوير هذه الرقاقة لتوفير إتصال أسرع وأكثر إستقرارًا من رقاقة Apple W1 السابقة. كما أنه يمكنك إستخدام عبارة ” Hey, Siri ” لتنشيط المساعد الرقمي Siri. ومع ذلك، نظرًا إلى أن Powerbeats Pro مصممة ليتم إستخدامها مع جميع الأجهزة وليس أجهزة آبل فقط، فبإمكانك إستخدام أي مساعد رقمي آخر معها.

كما هو الحال مع AirPods، فقد تم تصميم سماعات Powerbeats Pro الجديدة للتشغيل والإيقاف التلقائي عندما يتم إرتداؤها أو نزعها من الأذن. يحتوي كل مكبر صوت أيضًا على عناصر تحكم فعلية للتحكم في مستوى الصوت مع العلم بأنه يمكن إستخدام هذه الأخيرة كذلك للتحكم في تشغيل الأغاني. يمكنك إستخدام مكبر صوت واحد فقط في كل مرة أو كليهما معًا في وضع الستيريو.

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توفر سماعات Powerbeats Pro الجديدة ما يصل إلى 9 ساعات من تشغيل الموسيقى. جنبا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكنك الحصول إجمالاً على ما يصل إلى 24 ساعة من الإستخدام. يتم شحن العلبة بواسطة موصل Lightning ولكنها تأتي مع كابل Lightning، في حال كنت تخطط لإستخدامها مع جهاز أندرويد.

ستكون سماعات Powerbeats Pro الجديدة متاحة بأربعة ألوان مختلفة تشمل اللون العاجي والأخضر الداكن والأزرق الداكن والأسود.