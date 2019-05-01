شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: شركة استرالية تطور تقنية ذكية للحفاظ على اللبن طازجا مدة 90 يوما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توصلت شركة تكنولوجيا أغذية استرالية إلى تقنية جديدة قادرة على حفظ اللبن طازجا رغم مرور ثلاثة أشهرعلى تخزينه فى المبردات.

وقالت صحيفة (ديلى ميل) البريطانية إن التقنية تقوم على قتل البكتيريا التى تجعل اللبن غير المعالَج ضارا حال شُرْبه، كما تحافظ على طزاجة اللبن المبرَّد لمدة تصل إلى 91 يوميا.

واعتبرت الصحيفة الابتكار بمثابة ثورة فى مجاله، مرجحة أنْ يُسهم فى تعزيز صادرات الألبان الأسترالية، إذ لا تصدّر أستراليا غير كمية ضئيلة من ألبانها -التى تفسد بعد أسبوعين من إنتاجها- عبر الطائرات إلى دول آسيوية كاليابان والصين حيث تبيع الليتر مقابل 13 دولارا.

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ويزيد إنتاج استراليا من اللبن عن استهلاكها، مما يعنى أن بإمكانها تصدير كميات كبيرة.