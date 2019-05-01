علماء يكتشفون «كوكايين وكيتامين» في الجمبري

تحرير:إسراء سليمان الأسماك تعد وجبة أساسية في جميع دول العالم؛ لأنها غنية بكثير من العناصر الغذائية المهمة، وعند الحديث عن الأسماك لا نستطيع أن نمر مرور الكرام دون الحديث عن الجمبري، فهو يعد النوع الأكثر عشقا عند كثير من الأشخاص، وذلك بجانب أنه يحتوي على كثير من العناصر الغذائية المهمة، ولكن في وقتنا الحالي اكتشف العلماء وجود كوكايين في الجمبري، هل يعقل ذلك؟ مثل هذه المواد تتواجد في مثل هذه الوجبات الآمنة، وهل هو ضار على صحة الإنسان، أم يختلف عن هذه المادة المصنفة كنوع خطير من المخدرات. قام الباحثون في جامعة كينجز كوليدج بلندن، وذلك...

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