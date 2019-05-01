تكنولوجيا: بالفيديو| نظام ذكاء اصطناعي يصنع صورا لموديلز أزياء لا تختلف عن الواقع!

Advertisements

ابتكر باحثون في شركة “داتاجريد” DataGrid نظاما للذكاء الاصطناعي AI لابتكار عارضي أزياء (موديلز) من الجنسين من الصفر، لا يمكن تمييزهم عن الأشخاص الحقيقيين.

ويصنع نظام الذكاء الاصطناعي AI التفاصيل الدقيقة والواقعية للموديلز، بما فيها ملامح الوجه الواقعية والملابس والجسم ووضعية الوقوف، غير أن الشركة لم تكشف عن التفاصيل الدقيقة لآلية عمل نظامها، وإن كان يرجح استخدامها لشبكة عصبية يتم تغذيتها بصور لموديلز حقيقيين من أجل محاكاة تفاصيلهم.

&

وقد يشكل هذا الخبر بشرى لشركات تصنيع وعروض الملابس والأزياء، بقدر ما سيسببه من قلق للموديلز الحقيقيين، الذي يبدو أن الذكاء الاصطناعي سيهدد عملهم.