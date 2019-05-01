تكنولوجيا: الفيس بوك تؤكد على خططها لدعم ميزة المراسلة بين تطبيقات الماسنجر والواتس اب والإنستقرام

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة الفيس بوك خلال فعاليات مؤتمر المطوريين F8 الذي عقد مؤخراً، على خطط الشركة لجلب ميزة المراسلة بين تطبيقات التواصل الإجتماعي الماسنجر والواتس اب والإنستقرام.

كشفت شركة الفيس بوك خلال مؤتمر المطوريين الأخير، على أن الشركة في طريقها لدعم التكامل بين تطبيقات التواصل الإجتماعي الخاصة بالشركة، حيث تتيح لاحقاً ميزة المراسلة بين تطبيقات التواصل الإجتماعي، بنفس التجربة المميزة لإجراء المكالمات الصوتية بين شبكات المحمول المختلفة.

لذا يمكن لأي من مستخدمي الماسنجر على سيبل المثال بدء محادثات مباشرة مع أي مستخدم في تطبيق الواتس اب، كما يمكن لمستخدمي الإنستقرام إجراء محادثات مباشرة مع أي من مستخدمي الماسنجر والواتس اب أيضاً.

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ولقد أشارت Asha Sharma مدير الإنتاج في شركة الفيس بوك خلال تصريحاتها في مؤتمر المطورين، على أن ميزة المراسلة بين تطبيقات التواصل الإجتماعي الثلاثة ستكون متاحة قريباً للمستخدمين، كما أكدت أيضاً على أن المحادثات سيتم تشفيرها بأعلى مستوى لدعم سياسة الفيس بوك في حماية خصوصية المستخدمين، لذا نترقب تحديد موعد لإطلاق هذه الميزة للمستخدمين خلال الفترة القادمة.

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