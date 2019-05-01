تكنولوجيا: تحديث Windows 10 القادم يتطلب سعة تخزين تبدأ من 32 جيجا بايت

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تضاعف شركة مايكروسوفت السعة التخزينية المطلوبة لتحديث ويندوز القادم، حيث يتطلب تحديث ويندوز 10 لاحقاً سعة تخزينية لا تقل عن 32 جيجا بايت في أجهزة الحاسب.

حددت شركة مايكروسوفت للشركات المصنعة لأجهزة الحاسب خلال الفترة الماضية سعة تخزينية لا تقل عن 16 جيجا بايت مخصصة لنظام تشغيل ويندوز 10، واليوم تستعد عملاق البرمجيات لمضاعفة السعة التخزينية المطلوبة في الأجهزة حيث يتطلب التحديث الجديد من ويندوز 10 سعة لا تقل عن 32 جيجا بايت.

وتشير التوقعات إلى أن السعة التخزينية الجديدة المحددة من عملاق البرمجيات لتحديث Windows 10 ستدعم نظام تشغيل ليقدم آداء أفضل على أجهزة الحاسب، إلا أنها ستلزم صانعي أجهزة الحاسب بزيادة السعة التخزينية على بعض الإصدارات من أجهزة الحاسب.

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ولقد حققت الشركات المصنعة لأجهزة الحاسب الإستفادة من تحديد السعة التخزينية لويندوز 10 في السابق عند 16 جيجا بايت، حيث إستطاعت الكثير من الشركات إنتاج فئات مختلفة من أجهزة الحاسب المميزة بتصميم متحول من أجهزة لوحية، والتي تتميز بتصميم صغير الحجم وتأتي بسعة تخزينية لا تتخطى 32 جيجا بايت، إلا أن تحديد مايكروسوفت للسعة التخزينية الجديدة سيتطلب زيادة السعة في الإصدارات القادمة من أجهزة الحاسب الصغيرة أو منخفضة التكلفة.

ومن المقرر أن ينطلق تحديث ويندوز 10 في شهر مايو 2019 بالتغيير الجديد في قيود السعة التخزينية المحددة والتي تبدأ من 32 جيجا بايت أو أعلى، في أنظمة 64-bit أو المجموعة المحدودة من أنظمة 32-bit، لذا من المتوقع أن ترتفع السعة التخزينية الرئيسية في أجهزة الحاسب إلى 64 جيجا بايت خلال الفترة القادمة، بينما ستواجه الأجهزة المميزة بسعة تخزين أقل مشكلة في التحديث إلى الإصدار الجديد من ويندوز 10.

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