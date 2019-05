تسريب مواصفات الهاتف Moto E6، وتشمل المعالج SD430 وشاشة بحجم 5.45 إنش

فاطمة أيت طالب - دبي - قامت شركة موتورولا بإزاحة الستار رسميًا عن سلسلة هواتف Moto G7 Series في شهر فبراير من هذا العام، وعلى الرغم من عدم ظهور أي معلومات من الشركة حتى الآن بخصوص سلسلة هواتف Moto E6 Series، فقد شقت مواصفات الهاتف Moto E6 طريقها إلى شبكة الإنترنت، مما يعطينا لمحة عما يمكننا توقعه من هذا الهاتف.

ووفقا للتقرير، فالهاتف Moto E6 يُعرف حاليًا داخل شركة موتورولا بالإسم الرمزي Surfna، ويضم المعالج الثماني النوى Snapdragon 430، وذاكرة عشوائية بحجم 2GB، فضلا عن شاشة بحجم 5.45 إنش وبدقة 720×1440 بكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0.

وعلاوة على ذلك، فقد كشف لنا هذا التقرير كذلك أن الهاتف Moto E6 سيضم كاميرا في الخلف بدقة 13 ميغابكسل مع عدسة بفتحة 2.0، وذاكرة داخلية بحجم 16GB أو 32GB، فضلا عن نظام Android 9 Pie. وبالنسبة لسعة البطارية، فهي معلومة غير متوفرة لدينا في الوقت الراهن، ولكن نظرًا إلى أن الهاتف Moto E5 وصل مع بطارية بسعة 4000mAh، فنحن نتوقع قدوم الهاتف Moto E6 مع بطارية بسعة مماثلة.

يقول المصدر أيضًا أنه سيتم إطلاق الهاتف Moto E6 في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال شركات الإتصالات المحلية، ولكنه لم يذكر شركات الإتصالات التي ستتبنى الهاتف بالتحديد. وبطبيعة الحال، نحن نتوقع أن يشق هذا الهاتف طريقه إلى البلدان الأخرى كذلك.

Motorola Moto E6 ("surfna")

* Launching in U.S. on carriers (not sure which ones)

* 32-bit Qualcomm Snapdragon 430

* 2GB RAM

* 16/32GB storage

* 13MP f/2.0 S5K3L6 rear camera

* 5MP f/2.0 S5K5E9 front camera

* Android 9 Pie

* 5.45" 720x1440 display (not 100% sure on this one)