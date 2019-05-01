Meizu 17 سيكون على الأرجح أول هاتف من شركة Meizu متوافق مع شبكات 5G، وسيكون خاليًا من المنافذ

فاطمة أيت طالب - دبي - Meizu 16s الذي تم الإعلان عنه مؤخرًا هو الهاتف الرائد لشركة Meizu هذا العام، ولكن وفقا لتقارير جديدة، فيبدو أن شركة Meizu تعمل بجهد كبير على خليفته والذي سيجلب معه أيضًا الدعم لشبكات الجيل الخامس 5G لأول مرة إلى تشكيلة الشركة. وكشفت صورة من مؤتمر شركاء China Unicom الأخير عن شعار الهاتف الرائد المقبل للشركة والذي جاء فيه ” قابل عصر 5G الجديد، الهاتف Meizu 17 قادم “. لدينا أيضًا بعض الصور التي تم تسريبها لهذا الهاتف من قبل أحد المستخدمين على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo.

ووفقا للتكهنات، فالهاتف الجديد سيعتمد على التصميم الخالي من المنافذ الذي رأيناه في الهاتف Meizu Zero الذي فشل في الحصول على التمويل اللازم على منصة تمويل المشاريع الناشئة IndieGoGo. إلى جانب التصميم الفريد، فالهاتف Meizu 17 سيصل أيضًا مع مواصفات تقنية راقية ليكون بذلك الخليفة الحقيقي للهاتف Meizu 16s.

Advertisements





إذا كان Meizu 17 يشبه Meizu Zero، فيمكننا أن نتوقع قدومه مع شاشة Super AMOLED بحجم 6 إنش تضم مستشعر بصمات الأصابع، وكاميرا أمامية بدقة 20 ميغابكسل، فضلا عن كاميرا خلفية مزدوجة بدقة 20 ميغابكسل للكاميرا الأولى وبدقة 12 ميغابكسل للكاميرا الثانية. ومن المحتمل أن يأتي هذا الهاتف كذلك مع المعالج Snapdragon 855، ومع 6GB/8GB من الذاكرة العشوائية، و128GB/256GB من الذاكرة الداخلية.