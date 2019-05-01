فاطمة أيت طالب - دبي - من المتوقع أن تقوم شركة جوجل بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL في الأسبوع المقبل، ويبدو أن واحدًا من هذين الهاتفين قرر أن يظهر الآن في منصة إختبارات الأداء Geekbench، مما أعطانا لمحة عما قد نتوقعه فيما يتعلق بالمواصفات التقنية. وبالطبع، يجب التعامل مع هذه المعلومات بأقل قدر من الحماسة، ولكن التوقعات تبدو جيدة.
ووفقا للمعلومات المدرجة في قاعدة بيانات Geekbench، فيبدو أن الهاتف Google Pixel 3a سيضم معالج ثماني النوى من شركة كوالكوم سيكون على الأرجح من فئة Snapdragon 670، وذاكرة عشوائية بحجم 4GB. وعلاوة على ذلك، فقد تم أيضًا رصد هذا الهاتف في منصة إختبارات الأداء وهو يعمل مسبقًا بنظام Android 9 Pie.
الهاتف Google Pixel 3a سيمثل البديل الأرخص للهاتف Google Pixel 3، في حين سيمثل الهاتف Google Pixel 3a XL البديل الأرخص للهاتف Google Pixel 3 XL، وهذا ما يفسر قدوم الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL مع معالج متوسط القوة. وبالتالي، إذا كنت مهتمًا بأحد هذين الهاتفين الجديدين، فلا تنسى العودة إلينا يوم الإثنين المقبل للحصول على التفاصيل الكاملة، فهذا هو اليوم الذي سيتم فيه إزالة الستار رسميًا عن كلا الهاتفين.
وبغض النظر عن الهاتفين Google Pixel 3a و Google Pixel 3a XL، فمن المتوقع أيضًا أن تقوم شركة جوجل بإطلاق الهاتفين Google Pixel 4 و Google Pixel 4 XL في وقت لاحق من هذا العام، وعلى الأرجح سيحدث ذلك في شهر أكتوبر المقبل كما جرت العادة دائمًا.
كانت هذه تفاصيل خبر منصة إختبارات الأداء تؤكد لنا بعض مواصفات الهاتف Google Pixel 3a قبيل الإعلان الرسمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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