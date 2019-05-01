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انت الان تتابع تفاصيل خبر خوارزمية "التعلم العميق" تنشئ هيئات بشرية لا وجود لها والان مع التفاصيل
خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 1 مايو 2019 05:46 مساءً - أنشأت شركة "DataGrid" اليابانية خوارزمية جديدة تعتمد على إحدى تقنيات الذكاء الاصطناعي، وبالتحديد تقنية "التعلم العميق"، التي بمقدورها إنشاء عشرات الشخصيات الكاملة والتي لا تشبه أي شخص في العالم الحقيقي.
تعد النماذج التي أنشئت بواسطة هذه الخوارزمية هي الأكثر واقعية حتى الآن، وسيتم ترخيص التقنية قريباً لشركات الملابس والوكالات الإعلانية.
هذه التقنية ستستخدمها الشركات المصنعة للملابس دون الحاجة إلى أن تستعين بأحد المشاهير لغرض الإعلان، وهو ما يكلف شركات الملابس مبالغ طائلة، وكذلك لن يحتاج مستخدموها إلى استوديو خاص أو نظام إنارة معين.
وبثت الشركة مقطع فيديو يظهر العشرات من الشخصيات وهي تغير ملابسها باستمرار، ووجوههم وهيئاتهم ذات دقة وواقعية عالية تحاكي البشر الحقيقيّين بشكل لا نظير له.
في السابق استخدمت خوارزميات مشابهة لتوليد صور وجوه تستخدم في ألعاب الفيديو، ولكن ما كان يعيبها في السابق عدم التناسق، فمثلاً تأتي الصور بعيوب في الآذان غير المتماثلة، أو المجوهرات والأسنان الغريبة.
لكن في النظام الجديد ألغت "DataGrid" كل البيانات الدخيلة التي يمكن أن تربك المظهر العام للصورة، وركزّت على الصورة بشكل كبير، ووضعت وراءها خلفية بيضاء بسيطة لإضفاء الواقعية الكبيرة عليها.
ومع هذه التقنية المذهلة، أبدى بعض المختصين مخاوفهم من أن يساء استخدام هذه التقنية في قضايا إجرامية.
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