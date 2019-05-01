تكنولوجيا: يعنى ايه .. اعرف المادة المظلمة فى الفضاء عاملة ازاى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - المادة المظلمة هي مادة افتراضية يقال إنها تشكل حوالي 27 % من الكون، ولكن هل تعلم ما هى هذه المادة وهل هى حقيقة أم مجرد افتراضات باحثين، هذا ما نقدمه وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.
تعد المادة المظلمة غير مرئية لأنها لا تعكس الضوء، ولم يلاحظها العلماء مباشرة، حيث تقول وكالة الفضاء الأوروبية: "أن تألق شعلة في غرفة مظلمة بالكامل، سوف تعكس فقط إضاءة الشمعة، ولكن هذا لا يعني أن الغرفة من حولك غير موجودة.
المادة المظلمة
ومن هذا المنطلق، نعرف أن المادة المظلمة موجودة لكنه لم يتم ملاحظتها مباشرة، ويعتقد أن هذه المادة مثل الغراء الذي يجمع المجرات معًا، وتُظهر الحسابات أن العديد من المجرات ستتمزق بدلاً من الدوران إذا لم يتم تجميعها معًا بكمية كبيرة من المادة المظلمة.
وشكك بعض العلماء من وجودها ولكن الأبحاث أثبتت نوعا ما حقيقتها بعد دراسة عدة مجرات تتعدى المائة مجرة، وكذلك تكوينها وملاحظة تأثيرات المادة المظلمة فى الفضاء.
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