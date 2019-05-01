شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: قبل ما تفرح بميزة "SECRET CRUSH".. اعرف لو متاحة فى بلدك وإيه شروطها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مارك زوكربيرج، مؤسس فيس بوك، بالأمس عن ميزة جديدة تسمى بـ"SECRET CRUSH" داخل خدمة "Facebook dating"، والتى تتيح لك اختيار 9 أسماء من الأشخاص المعجب بهم، وإذا اختار الشخص الآخر اسمك ضمن قائمته فسيتم الكشف عن هويتكما لبعضكما، وذلك لتسهيل الأمور بين الأحباء ومعرفتهم بمشاعر بعضهم بشكل مناسب.



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ووفقا لما ذكره موقع "WIRED" التكنولوجى، فإن الميزة التى نالت على إعجاب الكثيرين وتداول فكرتها المستخدمون عبر مواقع التواصل الاجتماعى، ليست متوفرة إلا فى دول محدودة جدا، فهى غير متاحة فى مصر أو أى دولة أفريقية أو عربية، حيث إن خدمة "Facebook dating"، التى توفر الميزة موجودة فى كولومبيا، كندا، تايلاند، الأرجنتين، والمكسيك، بالإضافة إلى 14 دولة جديدة في آسيا وأمريكا الجنوبية بما في ذلك الفلبين وفيتنام وسنغافورة وماليزيا ولاوس والبرازيل وبيرو وشيلي وبوليفيا والإكوادور وباراجواي وجويانا وأوروجواي وسورينام .

ولعل الأخبار التى قد لا تكون جيدة للكثيرين أيضا هو أن لهذه الميزة شروط ويجب أن تتوافر لديك لكى تحصل على تفاعل حقيقي، إن كانت متاحة فى بلدك.

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فى البداية، تعمل الميزة فى الأساس إذا قام شخص ما بإضافتك إلى قائمة Secret Crush الخاصة به، فسيرسل إليك فيسبوك إشعارًا يقول "لقد أضافك أحد الأصدقاء على أنك الكراش السري"، وإذا قمت باختيار نفس الشخص لقائمتك، فسوف يقوم مطابقتك معه وكشف أسماءكما، أما إذا كانت المشاعر من طرفك فقط ، تظل هوية الحبيب سرية، ولكن لكى تحدث كل هذه العملية يجب أن يكون هناك حساب مواعدة بالفعل للكراش السرى، حتى يمكنه تلقي إشعارات من ميزة Secret Crush بأن هناك شخص معجب به، لذلك إن لم يكن "الكراش" مشترك بالخدمة فلم تصله رسالتك أبدا.

كما أن من بين الشروط أن يكون سنك 18 عام لأكبر من ذلك، لكى تتمكن من إنشاء حساب مواعدة تتمتع فيه بميزة Secret Crush، فهى ميزة للبالغين وغير متاحة للمراهقين.

ويطمئن فيس بوك مستخدميه بأنه لن يستخدم بيانات من خدمته للمواعدة أو Secret Crush لاتخاذ قرارات بشأن المحتوى أو الإعلانات، فعلى سبيل المثال، لا يعني مجرد إضافة شخص ما إلى قائمة Secret Crush أنك سترى المزيد من مشاركاته في موجز الأخبار الخاص بحسابك.