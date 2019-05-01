تكنولوجيا: يادي الفضايح! “سيكرت كراش” ميزة جديدة من فيسبوك هتقولك مين بيكراش عليك!

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تعتزم شركة فيسبوك Facebook إطلاق ميزة جديدة تدعى “سيكرت كراش” Secret Crush، تتيح للمستخدمين معرفة الأشخاص المغرمين بهم في صمت، لإبلاغهم لأخذ خطوة تجاه الطرف الأخر، للحديث والتعارف وتحديد لقاء عبر “ماسنجر”.

وقالت فيسبوك أنها ستفعل خاصية جديدة، سيحدد كل مستخدم من خلالها مجموعة حسابات لأصدقاء له مغرم بهم عاطفيا، وعندما يتصادف اختيار أحدهم له كـ”كراش” هو الآخر، ستقوم فيسبوك بإرسال تنبيه للطرفين لـ”توفيق راسين في الحلال”!

هذه الميزة ليست جديدة، فقد أطلقت “فيسبوك” منذ سنوات ميزة “اعرف مين بيبحث عنك”، وعند البحث على اسم شخص والدخول إلى صفحته، يظهر له اشعار بهذا، كما أن منذ عام أطلقت أيضا “فيسبوك” ميزة Facebook Dating تسمح للمستخدمين بالعثور على بعضهم من خلال الفعاليات والأحداث التي يحضرونها.

أخيرا، ميزة “سيكرت كراش” Secret Crush متاحة في 14 دولة، ومصر ليست بينهم، ويتم تفعيلها من خلال تحديث الحساب الشخصي على فيسبوك والضغط على الخاصية.