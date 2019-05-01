تكنولوجيا: Valve تعلن عن معدات الواقع الإفتراضي Index VR التي تتوفر للحجز المسبق غداً بسعر 999 دولار

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت Valve عن إصدارها الجديد من معدات الواقع الإفتراضي، التي تتوفر للحجز المسبق بسعر 999 دولار للمجموعة متكاملة بدءاً من الغد، كما تتيح الشركة شراء النظارة أو وحدات التحكم بشكل مستقل أو شراء المجموعة كاملة.

تتوفر غداً مجموعة Valve للواقع الإفتراضي للحجز المسبق، حيث توفر الشركة الإصدار الجديد من نظارة الواقع الإفتراضي بسعر 500 دولار، كما توفر وحدات التحكم بسعر 279 دولار، أيضاً تأتي القاعدة الرئيسية بسعر 149 دولار، بينما تتوفر المجموعة كاملة بسعر 1000 دولار تقريباً، أو مجموعة تشمل النظارة ووحدات التحكم فقط بسعر 749 دولار.

ويأتي الإصدار الجديد من نظارة Valve بأعلى معدل تحديث للإطارات يتراوح بين 120hz / 144hz وهو معدل أعلى من الإصدار الحالي، كما تأتي النظارة بشاشات LCD مميزة بدقة عرض 1440 في 1600 بيكسل، أي بزيادة في البيكسل الفرعي بنسبة 50% مقارنة بشاشات OLED.

كما تتوافق Valve Index Base stations مع وحدات إستشعار الحركة 2.0 التي تشمل HTC Vive Pro، لذا لن يحتاج المستخدم إلى تغيير وحدات إستشعار الحركة الخاصة به، حيث يمكن للمستخدم شراء النظارة فقط بشكل مستقل.

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وتتكامل نظارة Valve Index للواقع الإفتراضي مع السماعات،كما توفر الشركة كاميرات تتوافق في العمل مع عدة Valve Index لدعم مبتكري محتوى الواقع الإفتراضي.

ويمكن لمجموعة Valve Index للواقع الإفتراضي أن تتوافق في العمل مع أجهزة الحاسب المميزة بالأنوية المزدوجة، مع ذاكرة عشوائية 8 جيجا بايت رام، وأيضاً الأجهزة التي تضم كرت الشاشة GeForce GTX 970 من إنفيديا، أو AMD RX480.

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