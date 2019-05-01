المعالج HiSilicon Kirin 985 سيتم تصنيعه بشكل ضخم مع مودم 5G

فاطمة أيت طالب - دبي - في الشهر الماضي سمعنا شائعات تقول بأن Huawei Mate 30 قد يكون أول هاتف ذكي يضم معالج مصنوع بإستخدام تكنولوجيا EUV، والآن يؤكد ممثلو وسائل الإعلام في تايوان هذه المعلومات. ليس ذلك فسحب، ولكن شركة HiSilicon التي تعمل على تطوير المعالجات لشركة Huawei، ستقوم بتضمين مودم 5G في جميع المعالجات، مما يجعل جميع هواتف Huawei الرائدة القادمة في المستقبل متوافقة مع شبكات الجيل الخامس 5G.
سيتم تصنيع المعالج الجديد بإستخدام عملية FlipChip Package-on-Package، والتي تسمح بالتراص العمودي للترانزستورات. وبالإقتران مع عملية التصنيع Extreme UltraViolet، سيتم زيادة كثافة الترانزستورات بنسبة 20%، وهذا ما يعني أداء أفضل للمعالج وإستهلاك أقل للطاقة.
ستبدأ عملية التصنيع في الربع الثالث من هذا العام لكي تكون شركة Huawei جاهزة لإطلاق الجيل المقبل من سلسلة هواتف Huawei Mate Series الراقية في شهر أكتوبر، وهو الشهر حيث تصل هذه السلسلة في الغالب إلى السوق. وتقول المصادر أيضًا بأن شركة Huawei تهدف كذلك للتنافس مع المعالج Apple A13 القادم من آبل وستحاول القيام بذلك من خلال إستخدام تقنية InFO، والتي تتيح عددًا أكبر من الإتصالات دون زيادة حجم القالب.
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