هاتف Realme القادم مع الكاميرا الأمامية المنبثقة سيحمل إسم Realme X

فاطمة أيت طالب - دبي - في الأسبوع الماضي، قامت هيئة الإتصالات الصينية المعروفة إختصارًا بإسم TENAA بالمصادقة على هاتف جديد من العلامة التجارية الفرعية Realme التابعة لشركة Oppo يضم شاشة بإطار نحيف لا تمتاز بأي قطع أو ثقب، وكاميرا أمامية منبثقة. ظهر هذا الهاتف في موقع هيئة الإتصالات الصينية تحت الإسم الرمزي Realme RMX1901، ولكننا حصلنا اليوم على معلومة جديدة تفيد بأن هذا الهاتف سيصل في الواقع إلى السوق تحت إسم Realme X مع العلم بأن هذه المعلومة وردتنا مباشرة من رئيس التسويق في شركة Realme، السيد Xu Qi Chase.

قام رئيس التسويق في الشركة بنشر منشور على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo يكشف عن إسم الهاتف. بعد ذلك بفترة وجيزة، تم نشر فيديو ترويجي لهاتف Realme القادم في الحساب الرسمي للشركة على الشبكة الإجتماعية الصينية Weibo، وهو الفيديو الذي كان يحتوي أيضًا على أغنية Realme الجديدة. كما أظهر هذا الفيديو هذا الهاتف في بعض اللقطات السريعة.

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في الوقت الراهن، يشاع بأن هذا الهاتف سيضم على الأرجح شاشة +FullHD بحجم 6.5 إنش، وكاميرا أمامية منبثقة بدقة 16 ميغابكسل، وبطارية بسع 3680mAh. ومن المتوقع أن يظهر الهاتف Realme X لأول مرة في الصين إلى جانب الهاتف Realme 3 Pro الذي يجري بيعه بالفعل في الصين. وقد أكدت لنا شركة Realme بالفعل أنها ستقوم بإطلاق هواتفها الذكية في الصين، ولكنها لم تؤكد لنا متى بالضبط ستقوم بذلك، ولكن من المحتمل أن يحدث ذلك في وقت ما خلال شهر مايو الجاري.