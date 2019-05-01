شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: لقطات مذهلة لنيزك يضىء السماء فوق كوستاريكا عند سقوطه على الأرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تم التقاط اللحظة التي يضيء فيها نيزك السماء الليلية فوق كوستاريكا قبل الانهيار في الغلاف الجوي للأرض، ويقول الخبراء إن جزءًا من الصخر، الذي مزق سطح أحد المنازل كان جزءًا من النيزك ويبلغ عمره 4560 مليون عام.

ووفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، تقول دراسة أجرتها مدرسة الجيولوجيا في أمريكا الوسطى بجامعة كوستاريكا، إنه نيزك مصنوع من السيليكون والحديد والمغنيسيوم.



صخور النيزك

وعلى الرغم من أن الفريق قال إن هناك حاجة إلى مزيد من الدراسة لتأكيد النتائج التي توصلوا إليها، إلا أنهم يزعمون أن الصخور جاءت من الفضاء.

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وتوالت أحداث النيزك في 23 من شهر أبريل الماضى فى المساء، حيث أبلغ السكان عن كرة نارية كبيرة يرونها من السماء، وأبلغ آخرون عن أصوات ضجة عالية وشعور بالتذمر وهم يجلسون في منازلهم.



صخور

وتزعم إحدى النساء أن صخرة مزقت سطحها في الجزء الخلفي من منزلها، وتقول إنها عثرت على "صخرة دافئة" على الأرض.

وكان وزن الصخرة حوالي 2.4 رطل أى ما يساوى 1071 جرام وتم تحليله في المنزل الذي سقط فيه، بمساعدة معدات متخصصة من قسم البتروجرافيا والكيمياء الجيولوجية في كلية الجيولوجيا.



صخور