كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن تطبيق “إنستغرام” يفتح ميزات التسوق للشركات السعودية والإماراتية

متابعة-سنيار: أعلن تطبيق مشاركة الصور المملوك لـ Facebook أنه يعمل على توسيع توفر علامات التسوق للشركات في ثلاثة أسواق جديدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ولبنان.

ستتيح العلامات للشركات التي لديها فرق مبيعات مخصصة على Facebook تمييز المنتجات في منشوراتها – والتي سيتم ربطها بعد ذلك بصفحات المنتج على مواقعها على الويب.

وأوضح البيان أن أيقونة حقيبة التسوق ستظهر في منشورات إنستغرام التي تحتوي على منتجات ذات علامات تمييز.

عند النقر فوقها، ستكشف العلامات عن مزيد من التفاصيل حول المنتج وتسمح للمستخدمين بالنقر فوق صفحة المنتج بمعلومات أكثر تفصيلًا ورابطًا لشراء العنصر على موقع الويب الخاص ببائع التجزئة.

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ووفقًا للبيان، يمكن لجميع الشركات التي لديها كتالوج متصل بحسابها الاستفادة من هذه الميزة، والتي تم إطلاقها لأول مرة في عام 2017.

في الوقت الحالي، هناك ما يقرب من 25 مليون ملف تعريف تجاري عالميًا على إنستغرام، يغطي مختلف القطاعات.

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