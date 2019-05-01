كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| دُمى مطبوعة تستعرض لنا كيف سيبدو iPhone XS و iPhone XS Max

نظرًا إلى أن هواتف iPhone التي وصلت في العام الماضي جاءت بنفس تصميم iPhone X، فقد كان العديد من الأشخاص يتوقعون أن تقوم شركة آبل بتبني تصميم جديد في هواتف iPhone الجديدة القادمة في النصف الثاني من هذا العام. لا نعرف حقًا كيف سيبدو التصميم النهائي لهواتف iPhone الجديدة، على الرغم من أن التسريبات السابقة تعطينا بالفعل لمحة عن التصميم.

الآن بفضل القائمين على المدونة اليابانية الشهيرة Macotakara، فقد تمكنوا من الحصول على دُمى مطبوعة باستخدام طابعة ثلاثية الأبعاد تضيف المزيد من المصداقية للتسريبات السابقة. وكما تلاحظون في الفيديو أدناه، فهذه الدمى تستعرض لنا كيف سيبدو التصميم الخلفي لـ iPhone XS و iPhone XS Max، بحسب موقع إلكتروني.

ووفقا للمدونة اليابانية المذكورة آنفًا، فقد تم إنشاء هذه الدمى الثلاثية الأبعاد بناءً على المخططات المسربة والتي قيل بأنها دقيقة. وكما تلاحظون، فهذه الدمى تعرض لنا التصميم الخلفي لـ iPhone XS و iPhone XS Max مع ثلاث كاميرات في الخلف في وحدة مربعة الشكل تذكرنا بوحدة الكاميرا المستخدمة في سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series، على الرغم من أن هناك تغييرًا ملحوظًا في ترتيب الكاميرات الثلاثة والفلاش LED.

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