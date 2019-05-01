كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “DURAN”.. ملابس ثورية توفر أقصى درجات الدفِئَ

متابعة-سنيار: “DURAN” هي طبقة أساسية مدفّأة تعمل بالبطاريات، وهي مصممة لتزويد المستخدمين بالدفء دون الحاجة إلى طبقات ضخمة، ويصل DURAN إلى 30 درجة مئوية (85 درجة فهرنهايت) في 60 ثانية فقط، مما يوفر الدفء الفوري في جميع الظروف الجوية.

وقال مبتكرو “DURAN”: “توفر هذه الملابس الثورية أقصى درجات الدفء وطول العمر للتدفئة والتبريد، وهي مصنوعة من أحدث تقنيات التدفئة المصغرة وبطارية قابلة للشحن عالية التقنية، وعلى عكس الملابس الكهربائية التقليدية الأخرى، تم تصميم DURAN لتوفر لك أفضل أداء ممكن، فهي مريحة وأنيقة، وقابلة للغسل في آلة الغسيل.

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وعلى عكس الملابس الكهربائية التقليدية الأخرى المزودة بألواح تسخين مدمجة كبيرة الحجم وغير مرنة وغير قابلة للارتداء، يتم نسج ألياف الكربون عالية الأداء في DURAN بألياف أخرى لا يمكن اكتشافها عن طريق البصر أو اللمس، لتوفير مزايا واضحة على الأصناف التقليدية من المواد التي تستخدم في ملابس أخرى.

“DURAN” متاحة للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 79 دولار.