كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن بالصور| شركة “PepsiCo” تطلق موزع مشروبات مبتكر للحد من البلاستيك المستخدم مرة واحدة

متابعة-سنيار: أطلقت شركة “PepsiCo” آلة توزيع مشروبات مبتكرة للمكاتب والمدارس، لإعطاء عملائها بديلاً لاستخدام البلاستيك المستخدم مرة واحدة.

تهدف الماكينة، التي تصفها “PepsiCo” بأنها “منصة ترطيب متكاملة”، إلى استبدال آلة البيع النموذجية المليئة بالزجاجات الفردية من المشروبات الغازية، حيث يجلب المستخدمون زجاجة خاصة بهم لملء مجموعة من الخيارات الثابتة.

ولن يقوم الجهاز بتوزيع Pepsi أو Gatorade أو أي من العلامات التجارية المعروفة الأخرى التابعة لشركة المشروبات الأمريكية.

وبدلاً من ذلك، يختار المستخدمون مجموعة متنوعة من النكهات غير ذات العلامات التجارية مثل نعناع الليمون وجير التوت، ويخصصون الحلاوة ومحتوى السكر ومستوى الكربنة ودرجة الحرارة، ويمكنهم أيضا اختيار المياه التي تمت تصفيتها مباشرة.

يبدو أن الماكينة تعتمد على مبادئ SodaStream، منتج كربونات المنزل الذي اشترته PepsiCo في أغسطس 2018 مقابل 3.2 مليار دولار (2.5 مليار جنيه إسترليني).

إنه يظهر استجابة شركة PepsiCo لاتجاهين: الارتفاع في الوعي البيئي الذي من المتوقع أن يدفع المستهلكين بعيدًا عن البلاستيك المستخدم مرة واحدة، والارتفاع في الوعي الصحي الذي شهد انخفاضًا في مبيعات المشروبات الغازية.

من حيث الحجم، انخفضت مبيعات بيبسي بنسبة 4.5 في المائة وفحم الكوك بنسبة 2 في المائة في الولايات المتحدة في عام 2017، وفقًا لإحصاءات من Beverage Digest.

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وقال “سكوت فينل” رئيس قسم التسويق في شركة PepsiCo Foodservice: “لقد عالجنا عددًا من الاتجاهات التي نراها تتردد مع المستهلكين، بما في ذلك الاهتمام المتزايد بالبيئة، وتفضيل الزجاجات القابلة لإعادة التعبئة على المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، وأخيراً الاختيار والتخصيص كلما أمكن ذلك”.

تم تصميم موزع المشروبات للعمل مع ملصق رمز الاستجابة السريعة الذي يضعه المستخدمون المسجلون على زجاجاتهم القابلة لإعادة الاستخدام بحيث يمكن التعرف عليهم.

يوجد أيضًا تطبيق مصاحب، يُعلم المستخدمين بتناول المياه وعدد الزجاجات البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد التي قاموا بحفظها عن طريق إعادة ملء موزع المياه.

ستطلق الشركة المنصة في أماكن العمل والمدارس وشركاء الضيافة في البداية، ولكن نظام رمز الاستجابة السريعة يشير إلى أن الآلة يمكن أن تعمل في أماكن عامة أكثر في المستقبل.

بيبسي ليست وحدها بين شركات المشروبات التي تحاول تقليل اعتمادها على البلاستيك المستخدم مرة واحدة، فقد أصدرت شركة Evian لتوها جهاز توزيع المياه، الذي يتميز بقمة فقاعات ناعمة يقال إنها تستخدم بلاستيكًا أقل بنسبة 66 في المائة من زجاجة سعة 1.5 لتر.