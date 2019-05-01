كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Facebook Messenger” سيصبح أسرع وأخف مع ميزات الفيديو الجديدة

متابعة-سنيار: تزامنا مع انعقاد مؤتمر فيسبوك F8 للمطورين، يحصل Messenger على مجموعة من الميزات الجديدة.

سيصبح تطبيق المراسلة أسرع وأخف، حيث تدعي الشركة أن وقت تشغيل التطبيق سيتم تقليصه إلى أقل من ثانيتين، وسيصبح حجمه أقل مما كان عليه من قبل.

يُطلق على المشروع اسم LightSpeed​​، وسيبلغ حجم التطبيق أقل من 30 ميغابايت – وهذا يقل بمقدار 70 ميغابايت عن الإصدار الحالي من برنامج Messenger.

تقوم الشركة في الوقت الحالي باختبار التطبيق، ومن المتوقع أن يتم طرحه في وقت لاحق من هذا العام، كما أنها تقدم ميزة المشاهدة المشتركة المتوفرة بالفعل، والتي ستسمح لك بمشاهدة مقطع فيديو مع أصدقائك داخل التطبيق.

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سيحتوي Messenger أيضًا على تطبيق سطح مكتب لنظامي MacOS و Windows، والذي سيأتي بنفس الميزات التي تراها على الهاتف المحمول، ومن المتوقع أن يكون تطبيق سطح المكتب متاحًا بحلول نهاية عام 2019.

لقد كان Messenger مفيدًا للشركات التي ترغب في بيع الأشياء ونشر الميزات للمساعدة في جذب العملاء، فهو يوفر أداة حجز موعد، والتي يمكن مزامنتها مع برنامج التقويم الحالي، ويسمح لك بتحرير وإلغاء الحجوزات عبر Messenger.

في الأشهر المقبلة، سيكون لدى المعلنين خيار تشغيل حملة لتوليد العملاء المتوقعين عبر Messenger، وسيسمح نظام الأسئلة والأجوبة الآلية للشركات بالتعرف على العملاء المهتمين بصدق.