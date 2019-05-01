كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Wraapit” سوار ذكي يجمع بين التكنولوجيا المريحة والحلول الآمنة

متابعة-سنيار: أنشأت unFake سوارا ذكيا جديدا، تم تصميمه ليناسب أكمامك الضخمة، وحتى مقود الدراجة.

وقال مطورو السوار، أنه مثالي للأشخاص الذين يجدون صعوبة في سحب الأكمام للتحقق من الساعة الذكية، كما أنه لا يتطلب خلع القفازات في الجو البارد، ويمكن لراكب الدراجة إبقاء يديه على المقود والتحكم في المكالمات الهاتفية والرسائل والملاحة والموسيقى وغيرها الكثير.

السوار مقاوم للماء ويعمل في درجة حرارة -20 درجة مئوية / -4 درجة فهرنهايت، ويأتي مع شريط يلتف حول أي غلاف أو عجلة قيادة أو معصم.

Wraapit متاح للدعم عبر Kickstarter، وتتوفر التعهدات من 69 جنيهاً استرلينياً لأول 50 من الداعمين حيث سيحصلون على خصم بنسبة 45٪ على سعر التجزئة الموصى به والذي سيصبح ساري المفعول بمجرد انتهاء حملة التمويل الجماعي.