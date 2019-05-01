كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن “Nubia” تطلق “Red Magic 3”.. أول هاتف ألعاب مزود بمروحة تبريد داخلية

متابعة-سنيار: مع ازدهار سوق ألعاب الهواتف المحمولة، اتخذت شركة Nubia الخطوة التالية في الألعاب المحمولة، فقد قامت بإنشاء هاتف يضم مروحة تبريد داخلية.

أعلنت الشركة الصينية للهواتف الذكية، Nubia، عن التحديث الأخير لجهاز الألعاب المحمولة الشهير، Red Magic 3، ووفقًا لمواصفاتها، فإن الهاتف على وشك تقديم بعض المنافسة الإضافية الحقيقية في مساحة سريعة النمو.

أحدث جهاز ألعاب من Nubia هو أول هاتف محمول به مروحة مدمجة، وتقول الشركة إن المروحة هادئة ويمكنها الدوران حتى 14000 دورة في الدقيقة، وإلى جانب المروحة، سوف يستخدم Red Magic 3 نظام تبريد سائل أصبح شائعًا لدى منافسيه.

يأتي الهاتف الذكي مزودًا بلوحة معلومات من Red Magic Game Space 2.0 تشبه Razer Cortex Mobile، ومع هذه الميزة، يمكن للمستخدمين الوصول بسهولة إلى مكتبة ألعاب الفيديو الخاصة بهم وكذلك تخصيص عناصر التحكم في مروحة التبريد وإعدادات الهاتف الأخرى.

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 9 الأحدث من جوجل، ومعالج كوالكوم سنابدراجون 855 الرائد، مع ذاكرة عشوائية يمكن أن تصل إلى 12 جيجابايت، وسعة تخزين داخلية 256 جيجابايت، وبالطبع لم تغفل نوبيا وضع بطارية هائلة بقوة 5.000 مللي أمبير مع دعم الشحن السريع بقوة 27 واط.

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يشتمل هاتف Android الذكي أيضًا على شاشة FHD + AMOLED مقاس 6.65 بوصة تدعم محتوى HDR وتزيل التأخر بمعدل تحديث قدره 90 هرتز، وهناك مكبرات صوت أمامية مع صوت محيطي DTS: X ومقبس سماعة رأس مقاس 3.5 ملم.

سيتمكن المستخدم من الحصول على ساعة من اللعب بعد 10 دقائق فقط من الشحن بفضل بطارية 5000mAh للهاتف تتميز بشحن سريع بقوة 27 واط، ويمكن للهاتف تسجيل الفيديو بدقة 8K أيضًا.

سيتم إطلاق Red Magic 3 لأول مرة في الصين في 3 مايو، وفي أسواق أخرى أيضاً (الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروبا، والمملكة المتحدة، وكندا) في وقت لاحق من مايو،

يبدأ سعر إطلاق الهاتف في الصين من حوالي 430 دولارًا لطراز ذاكرة الوصول العشوائي (RAM) بحجم 6 جيجابايت مع مساحة تخزين 64 جيجابايت، وستبلغ التكلفة القصوى لـ Red Magic 3، مع ذاكرة الوصول العشوائي 12 جيجا بايت و 256 جيجابايت من السعة التخزينية، حوالي 640 دولار.