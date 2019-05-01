كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| لاي فاي.. الاتصال بالإنترنت بواسطة الضوء لاي فاي تقنية اتصالات لاسلكية ضؤئية عالية السرعة، تعتمد على الضوء المرئي كوسيلة لنقل البيانات. ليس هذا مشهدا من أفلام الخيال العلمي، بل حقيقة يرى كثيرون أنها تملك من القوة ما يمكنها من الحلول مكان الواي فاي، بحسب موقع سكاي نيوز.

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