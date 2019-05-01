كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| “Fitfit”.. مكتب كهربائي جديد يجنبك الجلوس الطويل ويحافظ على صحتك

متابعة-سنيار: قامت شركة “Fitfit Health” ومقرها في سنغافورة بإنشاء مكتب جديد كهربائي يحمل اسم “Fitfit”، يأتي مع لوحة مفاتيح قابلة للإزالة وشحن USB.

وقال مطورو المكتب: “ننفق 138688 ساعة هائلة من حياتنا في العمل، أو ما يقرب من 16 سنة من حياتنا، ونقضي معظم ساعات العمل في الجلوس، كما أننا نجلس عندما نتنقل ونشاهد التلفاز أو نتناول الوجبات أو نلعب الألعاب أو نقرأ الكتب، ومن المعروف أن الجلوس لفترة طويلة يؤدي إلى زيادة خطر تعرضنا لمشاكل صحية مزمنة مثل أمراض القلب، ناهيك عن ألم الظهر والرقبة.

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وقد وجدت مراجعة لأكثر من 47 دراسة أن التمارين لمدة 30 دقيقة كل يوم ليست كافية لتعويض أضرار الجلوس لفترات طويلة.

يتوفر مكتب “الوقوف” الكهربائي للدعم على Kickstarter، وتبدأ التعهدات من 124 جنيهًا إسترلينيًا ومن المتوقع أن يبدأ الشحن في جميع أنحاء العالم في وقت ما حول سبتمبر 2019.