تكنولوجيا: موبايلي تطلق خدمة التسوق الإلكتروني المباشر على تطبيقات التواصل الاجتماعي

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تلعب تطبيقات التواصل الاجتماعي دوراً هاماً في التجارة والتسويق الإلكتروني للكثير من العلامات التجارية في الآونة الأخيرة، وفي إطار التطور السريع في عالم التسوق الإلكتروني تتخذ شركة موبايلي خطوات جادة بين شركات الاتصالات لتقدم تجربة مميزة للتسوق الإلكتروني المباشر عبر تطبيق الإنستقرام.

التسوق الإلكتروني على منصة الإنستقرام

تحظى منصة الإنستقرام الاجتماعية بأكثر من مليار مستخدم نشط شهرياً من جميع أنحاء العالم، كما يحرص نسبة 80% على متابعة الحسابات الخاصة بالمتاجر على تطبيق الإنستقرام، لذا يمكن للكثير من العلامات التجارية الكبيرة والصغيرة أيضاً أن تحقق الانتشار السريع عبر التسويق على منصة الإنستقرام الاجتماعية.

كما يمكن لخدمة التسويق الإلكتروني عبر شبكة الإنستقرام أن تستهدف قاعدة المستخدمين عبر إبراز منتجات المتاجر والعلامات التجارية لجذب العملاء الجدد والوصول إلى أكبر قاعدة من العملاء للترويج عن الخدمات والعروض الجديدة.

وتوفر منصة الإنستقرام الكثير من الأدوات والموارد التي تدعم إطلاق المتاجر الإلكترونية لدعم تجربة تسوق رائدة، وتحقيق الاستفادة من الأداة التسويقية الأكثر فعالية على شبكة الإنترنت، التي تتيح التفاعل المباشر مع أكبر قاعدة من المستخدمين.

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موبايلي أول شركة اتصالات تطلق خدمة التسوق الإلكتروني المباشر عبر الإنستقرام

تحرص شركة موبايلي على مواكبة التطور السريع في عالم التسوق الإلكتروني لتدعم عملاؤها بتجربة مميزة للتسوق من منتجات الشركة، وفي إطار تحقيق هذا الهدف تطلق شركة موبايلي خدمة التسوق الإلكتروني المباشر التي تتوفر للمستخدمين للمرة الأولى في شركات الاتصالات لعملاء الشرق الأوسط وإفريقيا، لتصل لأكبر قاعدة من المستخدمين عبر منصة الإنستقرام الاجتماعية.

وتهدف شركة موبايلي بخدمة التسوق الإلكتروني المباشر دعم عملاء الشركة بتجربة أكثر سلاسة في الوصول السريع لمنتجات الشركة عبر منصة الإنستقرام، وفي إطار تحقيق هذا الهدف ستقدم موبايلي رمز عربة التسوق الذي سيظهر في صفحة موبايلي على الإنستقرام، حيث من المقرر أن يظهر رمز عربة التسوق على منشورات الشركة ليتيح للمستخدمين ميزة الحصول على تفاصيل سريعة عن المنتج دون الحاجة للخروج من تطبيق الإنستقرام، ومن ثم يمكن للمستخدم الانتقال إلى متجر موبايلي من خلال الرابط التالي لـ متجر موبايلي مباشرة لإتمام عملية شراء المنتج، أو للحصول على تفاصيل أكثر.

أيضاً من المتوقع أن تدعم الخدمة الجديدة الكثير من عملاء موبايلي للتسوق بين الكثير من منتجات الشركة المميزة، كما ستتيح خدمة التسوق الإلكتروني للمستخدمين متابعة كل جديد من عروض شركة موبايلي من خلال منصة الإنستقرام الاجتماعية.

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