تكنولوجيا: تحديث Windows 10 يجلب ميزة عرض إشعارات هواتف الأندوريد

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة مايكروسوفت لدفع واحدة من المميزات المنتظرة في التحديث القادم من نظام تشغيل Windows 10، حيث تتيح للمستخدمين عرض إشعارات هواتف الأندوريد من خلال تطبيق Your Phone.

رصد في الإصدار التجريبي من Windows 10 ميزة تطبيق Your Phone الذي يعمل على نقل إشعارات الهاتف مباشرة إلى واجهة أجهزة الحاسب، حيث من المقرر أن تدعم هذه الميزة مستخدمي هواتف الأندوريد.

وتهدف عملاق البرمجيات بميزة تطبيق Your Phone دعم المستخدم بتجربة متكاملة على أجهزة الحاسب، حيث يمكن لنظام ويندوز 10 لاحقاً أن يتكامل مع الهواتف الذكية لدعم المستخدمين بشكل أفضل، لذا إلى جانب إشعارات نظام ويندوز 10، ستظهر لدى المستخدم أيضاً إشعارات الهاتف على واجهة أجهزة الحاسب.

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وتقدم الميزة الجديدة في الإصدار التجريبي الذي يخضع للمعاينة الآن من قبل المطوريين، حيث تأتي الميزة الآن بتجربة محدودة يمكن أن تظهر للمستخدم الإشعارات فقط دون أن تدعم ميزة الرد أيضاً عبر نظام ويندوز 10، على أن تتيح مايكروسوفت ميزة الرد أيضاً على الإشعارات التي تصل إلى هواتف الأندوريد لاحقاً.

يذكر أن ميزة عرض إشعارات هواتف الأندوريد القادمة في تحديث ويندوز 10 تحتاج إلى دعم الجهاز في البداية إلى تطبيق Your Phone للإسفادة من الميزة الجديدة، ويمكن تجربة الميزة الآن من خلال الإصدار الأخير من Insider Preview Build 18885 لتحديث ويندوز 10، كما تدعم الميزة مجموعة محدودة من هواتف الأندوريد الآن والتي تشمل كلاً من هواتف OnePlus 6و OnePlus 6T، وGalaxy S10e، وGalaxy S10، وGalaxy S10 بلس، وأيضاً هواتف Note 8 و Note 9.

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