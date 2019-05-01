الهاتف Huawei P30 Pro يحصل على تحديث آخر، ويفعل وضع Dual View Mode

فاطمة أيت طالب - دبي - شركة Huawei لا تأبى التوقف عن تحديث الهاتف Huawei P30 Pro، ونحن لا نشكو من ذلك. بينما كان التحديث الأخير الذي تم إصداره في الأسبوع الماضي يركز أساسًا على تحسين تجربة المستخدم، فهذا التحديث الجديد الذي أطلقته الشركة الصينية الآن يتمحور حول ميزة رائعة للكاميرا، وهي الميزة التي يُطلق عليها إسم Dual View Mode.

تم الإعلان عن هذه الميزة عندما قامت شركة Huawei بإزاحة الستار رسميًا عن الهاتفين Huawei P30 و Huawei P30 Pro في شهر مارس الماضي، ولكنها لم تصل إلى المستخدمين حتى الآن. هذا التحديث الجديد يحمل البنية رقم EMUI 9.1.0.153 وهو متوفر حاليًا في الصين، ولكنه بالتأكيد سيشق طريقه إلى البلدان الأخرى في المستقبل القريب.

يمكنك أن تعرف الدور الذي تقوم به ميزة Dual View Mode في الفيديو أدناه، ولكن إذا كنت لا تملك الوقت الكافي لتشغيل الفيديو، فهذه الميزة تقوم في الأساس بجمع مقطعي فيديو بجانب بعضهما البعض، أحدهما مسجل بإستخدام الكاميرا الأساسية والآخر بإستخدام الكاميرا المقربة.

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وبغض النظر عن تفعيل وضع Dual View Mode، فهذا التحديث يجلب معه أيضًا ميزة Charming Portrait والذي يتيح لك إلتقاط صور السلفي المضببة الخلفية مع إستخدام تأثيرات ضبابية أكثر جاذبية، ويجلب معه أيضًا الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل من شركة جوجل.