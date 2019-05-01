OnePlus تؤكد من جديد قدوم هاتفها الرائد المقبل مع شاشة خالية من القطع، وتسخر في نفس الوقت من المنافسين

فاطمة أيت طالب - دبي - إستنادًا إلى الصور المسربة التي رأيناها حتى الآن، فيبدو أن شركة OnePlus لن تقوم بإستخدام القطع في شاشة الهاتف OnePlus 7 Pro. وبدلاً من ذلك، ستقوم الشركة بتبني الكاميرا الأمامية المنبثقة. لا شك أن هناك العديد من الأشخاص الذين يتساؤلون حول مدى دقة هذه الشائعات؟ حسنًا، يبدو أن شركة OnePlus أكدت ذلك على ما يبدو.

في أحد الإعلانات التي نُشرت في صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، قامت شركة OnePlus بالتركيز على بعض الميزات القادمة للهاتف، وأحدها حقيقة أنه لن يضم أي قطع على مستوى الشاشة. يُعتبر هذا أمرًا مثيرًا للإهتمام، فقد شجعت شركة OnePlus عملائها على إحتضان القطع، ولكن يبدو الآن أن الشركة قد إنتهت من ذلك.

يبدو أن الإعلان الذي تم نشره على صحيفة نيويورك تايمز يسخر من الشركات المنافسة أيضًا. على سبيل المثال، قامت شركة OnePlus في عبارة ” No Random Music ” بالسخرية من آبل والتي إعتقدت أنه من الجيد تضمين بعض الأغاني التي تم تحميلها مسبقًا على هواتف iPhone الخاصة بعملائها.

أما بخصوص عبارة ” No 2000$ Price Tag “، فهي عبارة تسخر فيها شركة OnePlus من شركة سامسونج التي قامت بتسعير هاتفها الذكي القابل للطي Galaxy Fold بنحو 2000$. ومع ذلك، يبقى بطبيعة الحال أن نرى ما إذا كانت شركة OnePlus ستسير على خطى هذه الشركات في المستقبل أم لا، ولكن إذا كنت مهتمًا على الأقل بالهاتفين OnePlus 7 و OnePlus 7 Pro وترغب في معرفة المزيد حولهما، فلا تتردد في العودة إلينا يوم 14 مايو للحصول على التفاصيل الكاملة، فهذا هو اليوم الذي سيتم فيه إزاحة الستار رسميًا عن كلا الهاتفين.