iPhone X هو الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا على الصعيد العالمي في العام 2018

فاطمة أيت طالب - دبي - في العام 2017، قامت شركة آبل بالكشف عن الهاتف iPhone X الذي جاء مع تصميم جديد كليًا لم يسبق لشركة آبل أن إستخدمته في أي هاتف من قبل. وعلاوة على ذلك، فقد كان iPhone X أيضًا أول هاتف من شركة آبل يتخطى سعره حاجز 1000$. قد تعتقد أن هذا السعر سيردع العملاء من شراء الهاتف، ولكن يبدو أن الأمر ليس كذلك.

ووفقا لأحدث الأرقام الصادرة من مؤسسة Counterpoint Research المتخصصة في بحوث السوق، فقد وجدت أن iPhone X كان في الواقع الهاتف الذكي الأكثر مبيعًا في العالم خلال العام 2018. في السابق، تردد بأن iPhone X كان هو الهاتف الأكثر مبيعًا في الربع الأول من العام 2018، ولكن يبدو أن الهاتف تمكن من التمسك بمكانته طوال العام بأكمله.

Advertisements

من خلال إلقاء نظرة على الحصة السوقية العالمية، يبدو أن هواتف iPhone من آبل تهيمن على المشهد حيث جاء iPhone 8 في المرتبة الثانية، بينما جاء iPhone 8 Plus في المرتبة الثالثة. نرى بعض العلامات التجارية الأخرى مثل Xiaomi و Samsung، ولكن غالبية الهواتف الذكية المدرجة ضمن قائمة العشرة الأوائل تبقى ملكًا لشركة آبل.

الأمر المثير للإهتمام هو أننا لا نرى أي هواتف ذكية من العلامات التجارية الأخرى مثل Huawei، على الرغم من حقيقة أن Huawei تفوقت على شركة آبل بحيث أصبحت ثاني أكبر بائعة للهواتف الذكية في العالم بعد سامسونج. ومع ذلك، من الممكن أنه على الرغم من أنها تبيع هواتف أكثر من شركة آبل، إلا أنها لا تملك بالضرورة طرازًا واحدًا يحقق قدرًا هائلا من المبيعات على نحو مماثل لـ iPhone X على سبيل المثال، على الأقل هذا ما تشير إليه الأرقام التي نراها الآن.