تحديث جديد يصل للهاتف Galaxy Note 9 يُحسن الكاميرا ويجلب معه الإصلاحات الأمنية الأحدث

فاطمة أيت طالب - دبي - بدأت شركة سامسونج اليوم بإصدار تحديث جديد للهاتف Galaxy Note 9 يجلب معه الإصلاحات الأمنية لشهر أبريل. ومع ذلك، يبقى الشيء الأهم في هذا التحديث هو إضافته لخيار إلى قائمة الإعدادات يتيح لك جدولة التفعيل والتعطيل التلقائي للوضع الليلي.

وعلاوة على ذلك، فهذا التحديث الجديد يجلب معه كذلك مجموعة من التحسينات للكاميرا والتي تتيح لك تبديل مجال رؤية الكاميرا الأمامية ما بين 68 درجة و80 درجة مع زر التبديل الموجود أعلى زر مصراع الكاميرا. عمومًا، هذا التحديث يبلغ حجمه 520 ميجابايت ويحمل البنية رقم N960FXXU2CSDE مع العلم بأنه يجري إطلاقه حاليًا في ألمانيا، ولكن من المفترض أن يصل للمزيد من المناطق في قادم الأيام.

وبالتالي، هذا التحديث قد يستغرق بعض الوقت قبل أن يصل إلى الهاتف الخاص بك، ولكن في حالة إذا كنت لا تستطيع الإنتظار وتتطلع للحصول على هذا التحديث في المستقبل القريب، فبإمكانك التحقق من توفر هذا التحديث لجهازك يدويا من خلال الذهاب إلى تطبيق الإعدادات ” Settings ” والذهاب بعد ذلك إلى خيار حول الجهاز ” About Device “، والتوجه بعد ذلك إلى خيار تحديثات النظام ” System Updates “.

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وبطبيعة الحال، بإمكانك تحميل هذا التحديث بإستخدام بيانات الإنترنت المحمولة أو بإستخدام شبكة WiFi على الرغم من أننا نوصي دائما بإستخدام شبكة WiFi عندما يتعلق الأمر بتحميل التحديثات لأن ذلك يغنيك عن إستنزاف بيانات الإنترنت المحمولة الخاصة بك. وبطبيعة الحال، لا تنسى أن تقوم بعمل نسخ إحتياطي لمحتويات هاتفك لتجنب فقدان الملفات والبيانات الخاصة بك في حال ساءت الأمور أثناء تثبيت التحديث.